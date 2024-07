Turkish Airlines inaugure sa ligne Istanbul-Turin

Article publié le 23 juillet 2024 par David Dagouret

Cette nouvelle liaison devient la neuvième destination en Italie opérée par la compagnie turque.

Turkish Airlines a annoncé le lancement d'une nouvelle destination à son réseau avec des vols quotidiens entre Istanbul et Turin. Le vol inaugural a été célébré le 10 juillet 2024 à l'aéroport de Turin en présence des dirigeants de Turkish Airlines et de membres de la communauté piémontaise, renforceront la présence de la compagnie aérienne en Italie, Turin devenant sa neuvième destination dans le pays et sa 349e dans le monde.

Les horaires des vols sont les suivants :

Départ d'Istanbul à 07:15, arrivée à Turin à 09:20, le lundi, mardi, jeudi et samedi,

Départ d'Istanbul à 17:00, arrivée à Turin à 19:05 le mercredi, vendredi et dimanche,

,Départ de Turin à 10:15, arrivée à Istanbul à 14:10, le lundi, mardi, jeudi et samedi,

Départ de Turin à 20:00, arrivée à Istanbul à 23:55, le lundi, mardi, jeudi et samedi.

Bilal Ekşi, PDG de Turkish Airlines, a déclaré : "Nous sommes heureux d'ajouter Turin à notre vaste réseau de vols en tant que 349e destination. En renforçant nos liens avec l'Italie par cette neuvième présence dans le pays, nos clients du nord-ouest de l'Italie pourront profiter du réseau de vols inégalé de notre compagnie nationale pendant leurs voyages, tandis que nos passagers du monde entier auront l'occasion de découvrir les merveilles de Turin, la première capitale historique de l'Italie, tout en ayant le privilège de voler avec Turkish Airlines."

Elisabetta Oliveri, Présidente de l'aéroport de Turin, a déclaré : "Nous célébrons avec une grande satisfaction le début de ce vol, qui ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour l'aéroport de Turin, après deux années consécutives au cours desquelles un record de trafic a été établi. La liaison Turin-Istanbul représente également un moteur de développement supplémentaire pour l'ensemble de l'économie de la région et confirme à nouveau le rôle de l'aéroport en tant qu'acteur stratégique de croissance."





Sur le même sujet