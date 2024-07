Turkish Airlines lance une nouvelle liaison vers Denver

Article publié le 4 juillet 2024 par David Dagouret

Il s'agit de la 14e destination aux Etats-Unis, la 347e dans le monde.

Turkish Airlines a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison vers Denver. Après avoir commencé ses opérations vers les Etats-Unis en 1988 avec des vols à destination de New York, Turkish Airlines étend donc son réseau de vols en ajoutant Denver comme 14e destination aux États-Unis.

Depuis le 11 juin 2024, Turkish Airlines opère 3 vols par semaine vers Denver, sa 347e destination dans 130 pays. À partir du 9 juillet 2024, la fréquence passera à 4 vols par semaine.

Le programme des vols vers Denver est le suivant :

Vol TK 201 du 11 juin 2024 au 05 juillet 2024 départ d'Istanbul à 13:55 arrivée à Denver à 17:40 le mardi, le jeudi et le vendredi.

Vol TK 201 du 09 juillet 2024 au 25 octobre 2024 départ d'Istanbul à 13:55 arrivée à Denver à 17:40 le mardi, le jeudi, le vendredi et le dimanche.

Vol TK 202 du 11 juin 2024 au 05 juillet 2024 départ de Denver à 19:35 arrivée à Istanbul à 16:25 le mardi, le jeudi et le vendredi.

Vol TK 202 du 09 juillet 2024 au 25 octobre 2024 départ de Denver à 19:35 arrivée à Istanbul à 16:25 le mardi, le jeudi, le vendredi et le dimanche.

Ahmet Bolat, président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines, a déclaré : "Nous sommes ravis d'ajouter une nouvelle route à notre réseau de vols en expansion. Nous avons commencé nos opérations vers les Etats-Unis le 26 août 1988, avec des vols vers New York via Bruxelles, et 6 ans plus tard, le 16 juillet 1994, nous avons commencé les vols directs vers New York. Aujourd'hui, nous sommes fiers de desservir directement 14 destinations aux États-Unis, dont Denver. Cette nouvelle liaison offrira à nos passagers l'opportunité de découvrir la richesse historique et culturelle d'Istanbul et de notre pays."

