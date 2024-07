Turkish Airlines proposera le Wi-Fi gratuit et illimité sur l'ensemble de sa flotte

Article publié le 27 juillet 2024 par David Dagouret

La compagnie turque a signé un protocole avec TCI Aircraft et Turksat.

Turkish Airlines prévoit d'équiper sa flotte existante des dernières technologies de connectivité en vol (in-flight connectivity / IFC) et d'équiper les nouveaux avions des technologies IFC les plus efficaces disponibles. Cela permettra à la compagnie d'étendre le service IFC actuellement disponible dans la majorité des vols à l'ensemble de sa flotte, offrant à tous les passagers un service IFC illimité, ininterrompu, plus rapide et gratuit.

À cet égard, la compagnie aérienne a signé un protocole d'accord avec TCI Aircraft Interiors, un fournisseur certifié de produits aéronautiques, et Turksat, un leader régional dans le domaine des technologies satellitaires.

