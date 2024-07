Vietnam Airlines inaugure une liaison directe entre le Vietnam et les Philippines

Article publié le 6 juillet 2024 par David Dagouret

Le vol inaugural a eu lieu le 17 juin dernier. La compagnie vietnamienne proposera 7 vols par semaines entre le Vietnam et les Philippines.

Vietnam Airlines a inauguré un service sans escale entre Hanoï, Ho Chi Minh Ville et Manille, devenant ainsi la première compagnie aérienne vietnamienne à proposer une liaison directe vers la capitale des Philippines. Le vol inaugural, numéroté VN648, a quitté Ho Chi Minh Ville à 00h50 le 17 juin et a atterri à l'aéroport international Ninoy Aquino de Manille à 04h20 le jour même.

Vietnam Airlines proposera un total de 7 vols par semaine entre le Vietnam et les Philippines. La liaison Ho Chi Minh-Ville - Manille comptera 4 vols hebdomadaires les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, tandis que la liaison Hanoï - Manille offrira 3 vols par semaine les mardis, jeudis et samedis. Tous les vols atterriront au terminal 1 de l'aéroport international Ninoy Aquino (Manille).

Pour rappel, la compagnie propose quotidiennement des vols vers Hanoï et Hô Chi Minh-Ville au départ de Paris-CDG.

Fréquence quotidienne à destination de Hanoï :

Départ de Paris (CDG) à 13h10 – Arrivée à Hanoï (HAN) à 6h50 (J+1)

Départ de Hanoï (HAN) à 23h05 – Arrivée à Paris (CDG) à 6h30 (J+1)

4 fois par semaine à destination de Ho Chi Minh Ville :

Départ de Paris (CDG) à 13h15 – Arrivée à Hô Chi Minh-Ville (SGN) à 7h40 (J+1)

Départ de Hô Chi Minh-Ville (SGN) à 23h25 – Arrivée à Paris (CDG) à 6h55 (J+1)

