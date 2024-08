Cathay Pacific commande des Airbus A330neo

Article publié le 17 août 2024 par David Dagouret

Le 07 août dernier, la compagnie hongkongaise a annoncé la signature d'une commande ferme portant sur l'acquisition de 30 exemplaires de l'A330-900.

Le groupe Cathay a annoncé avoir passée une commande ferme auprès d'Airbus portant sur l'acquisition de 30 exemplaires de l'A330-900. Cette commande fait suite à une étude du groupe dans le cadre de son programme de renouvellement de sa flotte de gros-porteurs de taille moyenne.

Comme tous les appareils A330neo, la flotte sera équipée de moteurs Rolls-Royce Trent 7000.

Ronald Lam, directeur général du groupe Cathay, a déclaré : "Alors que Cathay achève la dernière ligne droite de sa reconstruction, nous tournons la page vers la modernisation et la croissance, tant en termes d'envergure que de qualité. Nous sommes ravis d'annoncer cette nouvelle commande d'appareils A330neo ultramodernes. Cet investissement substantiel reflète non seulement notre immense confiance dans le statut de plaque tournante internationale de l'aviation de Hong Kong, mais aussi notre engagement à favoriser le développement continu de notre ville natale. L'A330 est un type d'avion qui sert bien Cathay Pacific depuis près de 30 ans. Ces nouveaux appareils desserviront principalement nos destinations régionales en Asie, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour desservir des destinations plus lointaines. L'amélioration de l'efficacité énergétique de ces A330neos, associée à leur haut niveau de confort, nous permettra d'améliorer encore l'expérience que nous offrons à nos clients, tout en contribuant à la réalisation de notre objectif d'émissions nettes de carbone nulles d'ici à 2050."

Christian Scherer, Chief Executive Officer d'Airbus, Commercial Aircraft, a déclaré : "Cette nouvelle commande de Cathay, l'un des exploitants d'A330 les plus expérimentés au monde, constitue un soutien majeur à l'A330neo de dernière génération. Il s'agit du successeur naturel des flottes d'A330 existantes, offrant les plus hauts niveaux de communalité technique et opérationnelle, ainsi que des réductions significatives de la consommation de carburant et des émissions de carbone. En outre, la cabine Airspace primée offre une toute nouvelle expérience de vol. Chez Cathay, l'A330neo deviendra l'épine dorsale de ses opérations régionales à large fuselage, avec la polyvalence nécessaire pour opérer sur des itinéraires plus longs. Avec ses flottes de la famille A320 et de l'A350, la compagnie sera en mesure de tirer pleinement parti des synergies uniques de la dernière génération de produits Airbus."





