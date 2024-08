La Serbie fait l’acquisition de 12 Rafale

Article publié le 31 août 2024 par David Dagouret

Le 29 août 2024, Dassault Aviation a signé à Belgrade, avec le Ministre serbe de la Défense, Bratislav Gašić, un contrat portant sur l’acquisition de 12 Rafale pour équiper la Force aérienne.

En présence du Président de la République Française, Emmanuel Macron, et du Président de la République Serbe, Aleksandar Vučić, le Président-Directeur général de Dassault Aviation, Éric Trappier, a signé ce jour à Belgrade, avec le Ministre serbe de la Défense, Bratislav Gašić, un contrat portant sur l’acquisition de 12 Rafale pour équiper la Force aérienne et la Défense aérienne des Forces armées serbes.

Le montant de cette commande s’élèverait à environ 3 milliards d’euros.

La Serbie devient ainsi le troisième pays européen à acheter l'avion de chasse du constructeur français après la Grèce et la Croatie. Avec cette vente, Dassault enregistre un total de 507 Rafale neufs vendus. Près de 273 Rafale ont été vendus à des Pays étrangers : 80 pour les Émirats Arabes Unis, 55 pour l’Égypte, 36 pour l’Inde, 36 pour le Qatar, 42 pour l’Indonésie et 12 pour la Grèce. La Croatie a reçu des appareils d'occasion.

Éric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation, a déclaré : "Au nom de Dassault Aviation et de ses partenaires, je remercie les autorités serbes de la confiance qu’elles nous accordent en choisissant le Rafale, et les assurent de notre totale mobilisation pour faire de son intégration dans les Forces armées serbes un succès. Cette décision prise par la Serbie de s’équiper pour la première fois d’un avion Dassault confirme la supériorité opérationnelle du Rafale et son excellente capacité à servir les intérêts souverains d’une nation."





Sur le même sujet