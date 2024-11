Lot Polish Airlines reçoit son premier Embraer E195-E2

Article publié le 3 août 2024 par David Dagouret

Il s'agit du premier E195-E2 des trois jets que devraient recevoir la compagnie polonaise.

LOT Polish Airlines a pris livraison de son premier Embraer E195-E2 moins de trois mois après la signature du contrat. Ce premier des trois jets loués via Azorra est arrivé il y a peu de temps en Pologne.

LOT a été le premier exploitant des tout nouveaux E-Jets en 2004. Le premier vol, le 17 mars 2004, a été effectué par un E170 entre la capitale polonaise et Vienne. Ce vol de 85 minutes et 520 km a marqué le début de la nouvelle famille d'avions d'Embraer ; le 1800e E-Jet du programme, un E195-E2, a été livré à un client en mai de cette année.

Arjan Meijer, président-directeur général d'Embraer Commercial Aviation, a déclaré : "Nous accueillons notre partenaire de longue date LOT comme 17e opérateur E2, 20 ans après qu'il ait introduit son premier E170 en tant que client de lancement mondial des E-jets - au cours des deux dernières années, le nombre d'opérateurs E2 a presque doublé (88%). Avec nos collègues d'Azorra, nous sommes fiers d'avoir pu livrer ces avions en un temps record pour répondre aux besoins de nos clients. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat avec LOT, et notamment des nouvelles opportunités offertes par l'E2, l'avion le plus économe en carburant, le plus silencieux et le moins coûteux à exploiter dans le segment des petits avions à fuselage étroit."

Michał Fijoł, président du conseil d'administration de LOT Polish Airlines a déclaré : "Vingt ans après la livraison du premier Embraer E-170, la flotte de LOT Polish Airlines va s'enrichir de trois Embraer E195-E2. Avec ces appareils, nous augmenterons la fréquence des vols vers certaines villes européennes, offrant aux passagers un haut niveau de confort dans une flotte de dernière génération. L'introduction de nouveaux avions à faibles émissions fait également partie de la mise en œuvre de notre stratégie "Destination ECO". LOT Polish Airlines est aujourd'hui l'un des plus grands opérateurs d'Embraer en Europe, nous sommes donc heureux d'accueillir d'autres avions de pointe, invitant nos passagers à voyager ensemble."





Sur le même sujet