PLAY : Les résultats du mois de juillet 2024

Article publié le 18 août 2024 par David Dagouret

En juillet 2024, la compagnie aérienne PLAY a enregistré une augmentation de 13 % du nombre de voyageurs au départ de l’Islande.

PLAY a transporté 187 835 passagers en juillet 2024, atteignant un taux de remplissage de 88,4 %.

Au total, 31,1 % des passagers PLAY ont voyagé depuis l'Islande, tandis que 30,7 % ont voyagé à destination de l'Islande et 38,2 % étaient des passagers en correspondance (VIA).

La part des passagers en provenance d'Islande a augmenté de 13 % en juillet 2024, passant de 51 000 passagers islandais en juillet 2023 à 58 000 en juillet 2024, témoignant du développement continu de PLAY sur son marché local islandais.

PLAY a atteint un taux de ponctualité de 85,4 % au mois de juillet, comparé à 80,2 % en juillet 2023.

Einar Örn Ólafsson , PDG de PLAY a déclaré : "Nous nous réjouissons de voir que le nombre de passagers en provenance d'Islande, notre marché local, a augmenté de 7 000 passagers par rapport à 2023. Notre objectif est de proposer à notre clientèle islandaise un large choix de destinations de loisirs. Nous constatons que cette stratégie est payante, et les chiffres le prouvent.

Comme nous l'avions annoncé au deuxième trimestre, en raison de l'augmentation de la capacité en sièges sur les vols directs à travers l'Atlantique, le nombre de passagers en correspondance a été plus faible cet été. Néanmoins, les réservations à venir dépassent actuellement celles de l'année dernière, un indice qui laisse présager une inversion de la tendance dans les prochains mois.

Afin de mieux refléter la fluctuation de la demande nous avons ajusté notre programme de vols en réduisant notre capacité en sièges de/vers l'Amérique du Nord pour la saison automne/hiver. Simultanément, nous avons ajouté plus de sièges sur les vols vers les destinations de loisirs en Europe et en Afrique qui ont généré des résultats positifs pour PLAY. Cela démontre la flexibilité de notre réseau aérien, nous permettant de l'adapter en fonction de la demande.

Cette adaptabilité n'aurait pas été possible sans mes collaborateurs, qui ont une fois de plus, fait de PLAY l’une des compagnies les plus ponctuelles au départ de l'aéroport international de Keflavík, garantissant à nos passagers d’agréables vols."





Sur le même sujet