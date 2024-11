Ryanair signe un partenariat avec Travelfusion

Article publié le 3 août 2024 par David Dagouret

Travelfusion est le deuxième partenaire "Agrégateur OTA Approuvée" de Ryanair.

Ryanair, a annoncé le 30 juillet dernier un nouveau partenariat "Agrégateur OTA Approuvée" avec Travelfusion qui est désormais autorisé à proposer les vols à bas prix de Ryanair à son réseau de partenaires OTA. Cet accord garantira que les clients qui réservent des vols Ryanair par l'intermédiaire des partenaires OTA de Travelfusion pourront accéder à leurs réservations dans leur compte myRyanair sans avoir besoin de procéder à la vérification des clients de Ryanair (ce que les clients OTA non agréées doivent continuer à faire) et recevront directement les mises à jour essentielles de leurs vols.

Travelfusion est le deuxième partenaire "Agrégateur OTA Approuvée" de Ryanair, rejoignant la liste des partenaires "OTA approuvées" de la compagnie aérienne, y compris Expedia, Etraveli, loveholidays, lastminute.com, Kiwi, TUI, On the Beach, eSky, El Corte Inglés, Braganza et Paxport.

Dara Brady, Chief Marketing Officer de Ryanair, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer au plus grand agrégateur de vols au monde, Travelfusion. Grâce à ce nouvel accord passionnant, Travelfusion sera autorisé à proposer les vols à bas prix de Ryanair à son réseau mondial de partenaires OTA connectés, offrant ainsi une transparence totale des prix. En tant qu'agrégateur OTA approuvée, cet accord garantit également que les clients qui réservent un vol Ryanair par l'intermédiaire d'un des partenaires OTA de Travelfusion auront accès à leur compte myRyanair sans avoir besoin de procéder à la vérification des clients de Ryanair et recevront toutes les mises à jour essentielles de leurs vols directement de la part de Ryanair. Nous sommes impatients de travailler avec Travelfusion et de développer ce nouveau partenariat prometteur."

Eytan Bicaci Baruh, vice-président commercial de Travelfusion, a déclaré : "Travelfusion est ravi d'annoncer son nouveau partenariat avec Ryanair. Cet accord historique permettra à Travelfusion, le plus grand agrégateur de contenu de vol au monde, de collaborer avec la première compagnie aérienne d'Europe dans le cadre de notre mission qui consiste à offrir à nos clients le meilleur rapport qualité-prix et le contenu le plus riche possible. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour mettre les tarifs et les services de Ryanair à la disposition de toutes les agences approuvées au sein de notre réseau mondial d'OTA, d'OBT (outil de réservation en ligne), de TMC (agence de voyage d’affaires) et de voyagistes connectés. Cet accord marque une véritable étape dans le parcours continu de Travelfusion pour atteindre une couverture mondiale dans le contenu des vols et offrir la meilleure valeur possible, les meilleurs accessoires et la meilleure fonctionnalité à nos clients."





