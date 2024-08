United devient la première compagnie aérienne à acheter du carburant d’aviation durable (SAF) pour l'aéroport international Chicago O'Hare

Article publié le 16 août 2024 par David Dagouret

United recevra jusqu'à 1 million de gallons de Neste MY Sustainable Aviation Fuel d'ici la fin de l'année 2024.

United est devenue, le 31 juillet dernier, la première compagnie aérienne à acheter du carburant d’aviation durable (SAF) pour une utilisation à l'aéroport international O'Hare (ORD). Le gouverneur JB Pritzker s’est joint aux dirigeants de la compagnie aérienne à ORD pour souligner le rôle que les crédits d'impôt SAF de l'Illinois ont joué dans l'introduction du carburant d’aviation durable dans l'un des plus grands aéroports des États-Unis.

Le producteur de SAF Neste fournira jusqu'à 1 million de gallons de Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ à United à ORD en 2024, le premier approvisionnement a été effectué début août.

United a déjà acheté du SAF pour les aéroports de Los Angeles, San Francisco, Chicago, Londres et Amsterdam.

JB Pritzker, gouverneur, a déclaré : "Depuis le premier jour de mon mandat de gouverneur, je me suis engagé à faire de l'Illinois un leader national en matière de développement durable et d’énergies propres. C'est pourquoi je me réjouis d’avoir soutenu l'année dernière un crédit d'impôt pour les SAF qui est le plus important du pays. La position de l'Illinois en tant que centre d'innovation abritant certains des aéroports les mieux reliés du pays s'aligne parfaitement avec les efforts déployés par des entreprises telles que United pour bâtir un avenir plus durable pour les voyages et réaliser notre ambition commune de zéro émission."

Brett Hart, président de United, a déclaré : "Voici ce qui se passe lorsque l'innovation, le leadership et la politique se rejoignent. Alors que le marché des SAF n'en est qu'à ses débuts, les compagnies aériennes et les décideurs politiques ont aujourd'hui l'occasion de travailler ensemble pour favoriser son développement - l'acquisition de SAF à O'Hare a été rendue possible grâce au gouverneur Pritzker et à la législature de l'Illinois qui a mis en place des mesures d'incitation fiscale."