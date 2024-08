Vietnam Airlines reçoit son 5e Boeing 787-10

Article publié le 17 août 2024 par David Dagouret

Avec cette livraison, la compagnie vietnamienne compte désormais 30 gros-porteurs au sein de sa flotte.

Vietnam Airlines a annoncé avoir reçu son 5e Boeing 787-10. Cet appareil devient le 30e avion gros porteur de la compagnie vietnamienne. Rappelons que le 787-10 Dreamliner, le plus grand modèle de la famille Boeing 787. L'avion est configuré en bi-classe, avec 24 sièges en classe Affaires et 343 sièges en classe Économique.

Vietnam Airlines exploite actuellement près de 100 appareils, dont 5 Boeing 787-10, 11 Boeing 787-9 et 14 Airbus A350 dans la catégorie des gros-porteurs. La compagnie utilise principalement ces avions pour ses vols vers l'Asie du Nord-Est, l'Europe, l'Australie et les États-Unis, ainsi que sur la liaison Hanoi - Ho Chi Minh Ville.

Dang Anh Tuan, vice-président exécutif de Vietnam Airlines, a déclaré : "En tant que transporteur national du Vietnam, Vietnam Airlines s'engage à moderniser et à développer sa flotte. Notre objectif est non seulement de fournir un confort optimal à nos passagers, mais aussi de remplir notre mission de connecter le Vietnam au reste du monde. De cette manière, nous contribuons de manière significative au développement économique et social de notre pays."





