Aegean rentre dans le capital de Volotea

Article publié le 22 septembre 2024 par David Dagouret

La compagnie espagnole a renforcé son capital de 100 millions d'euros. La somme de 25 millions d'euro a été injectée par la compagnie Aegean.

La compagnie aérienne espagnole a renforcé ses fonds propres grâce à une injection initiale de 50 millions d'euros, dont 25 millions seront apportés par AEGEAN. Les 25 millions d'euros restants seront apportés par les investisseurs actuels de la compagnie, notamment l'équipe de direction dirigée par le PDG et fondateur, Carlos Muñoz. Une autre tranche jusqu'à 50 millions d'euros devrait être exécutée d'ici le premier trimestre 2025, avec la même répartition des contributions.

Aegean finirait par détenir une participation de 13 % dans Volotea à la fin de la première phase et pourrait atteindre 21 % à la fin de la deuxième phase.

L'entrée de Aegean dans l'actionnariat de Volotea renforce la structure financière de la compagnie basée à Barcelone et s'accompagne d'une coentreprise commerciale. Cette opération accroît la position stratégique et financière de la compagnie aérienne espagnole sur le continent et lui permet de mieux faire face aux prochaines évolutions du secteur, telles que l'approbation par la Commission européenne de la fusion entre ITA Airways et Lufthansa, ainsi qu'à l'évolution du paysage concurrentiel du marché européen. Elle permettra également à Volotea de renforcer sa présence en Grèce, en mettant l'accent sur la croissance et l'amélioration des services dans le pays.

Depuis 2021, les deux compagnies aériennes ont conclu un accord bilatéral pour commercialiser des vols en partage de codes sur les liaisons internationales existantes en Italie, en France, en Espagne et en Grèce, ce qui permet aux clients de chaque compagnie de bénéficier d'un réseau de destinations élargi. À cet égard, la coentreprise commerciale signée, le 03 septembre dernier, à Athènes prévoit également d'étendre leur collaboration en partage de code, d'optimiser et de fournir des services coordonnés afin d'offrir davantage d'options de connectivité aux passagers. Parmi les nouveaux avantages commerciaux, citons l'augmentation du nombre de sièges et des liaisons en Grèce, en particulier vers les îles grecques, ainsi que de nouvelles liaisons internationales au départ de la France et de l'Italie qui n'ont jamais été desservies auparavant. Les deux compagnies offriront collectivement un total de 140 liaisons. Les positions d'Athènes et de Thessalonique en tant que hubs clés seront également renforcées, tandis que la connectivité avec les îles grecques sera considérablement améliorée, en particulier sur les routes vers Corfou, Héraklion et Rhodes.

Carlos Muñoz, fondateur et CEO de Volotea a déclaré : "Aujourd'hui est un jour très important pour Volotea, car cette injection de capital représente une avancée financière majeure, avec l'intégration d'AEGEAN en tant que partenaire stratégique et financier. Nous connaissons AEGEAN et son équipe, dirigée par son président, Eftichios Vassilakis, en tant que partenaires depuis plusieurs années, et nous partageons la même philosophie, des valeurs et une vision similaire de la consolidation des compagnies aériennes européennes. Nous sommes extrêmement satisfaits de cette nouvelle étape dans notre partenariat fructueux."

Eftichios Vassilakis, Président d’Aegean a déclaré : "Aegean et Volotea ont certes des modèles d'exploitation et des produits différents, mais ils sont complémentaires à bien des égards et partagent une philosophie axée sur le client. Nous investissons dans Volotea parce que nous croyons en la stratégie et au potentiel de son modèle extensible, mais aussi pour renforcer notre présence dans trois marchés sources très importants (la France, l’Italie et l’Espagne) et pour unir nos forces afin d’offrir une connectivité plus directe de ces marchés vers les aéroports régionaux de Grèce. Carlos Muñoz et son équipe ont fait un excellent travail en construisant l’entreprise et son réseau, et nous sommes ravis de nous joindre aux autres actionnaires de Volotea afin de fournir le capital nécessaire à son développement. De plus, nous sommes convaincus qu'à mesure que les deux équipes coopéreront et comprendront leurs capacités respectives, de nouvelles opportunités de coopération et de synergies se présenteront."





