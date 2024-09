easyJet reliera pour la première fois la France à l’Egypte

Article publié le 27 septembre 2024 par David Dagouret

Dès cet hiver, la compagnie orange lancera des nouvelles lignes vers Hurghada et Sharm el-Sheikh.

easyJet a annoncé qu'elle allait lancer pour la première fois des liaisons entre la France et l'Egypte. Dès cet hiver, la compagnie orange lancera 3 nouvelles lignes vers l'Egypte. Deux nouvelles liaisons depuis Paris CDG vers Hurghada et Sharm el-Sheikh ainsi qu'une liaison entre Lyon et Hurghada.

Les lignes vers Hurghada depuis Paris CDG et Lyon seront disponibles à l’année et celle de Sharm el-Sheikh depuis Paris-CDG saisonnière pour l’hiver. La France devient le 6ème pays du réseau easyJet à desservir l’Egypte. Ces nouvelles dessertes depuis la France portent à 39 le nombre de lignes opérées par easyJet vers l’Egypte dans son réseau.

La liaison entre Paris et Hurghada sera lancée le 29 octobre prochain et sera opérée à raison de 3 vols par semaine (mardi, mercredi et samedi).

La ligne entre Paris et Sharm el-Sheikh sera quant à elle opérée du 2 novembre au 29 mars, à raison de 2 vols par semaine (mardi et samedi).

Enfin, le 02 novembre prochain, la compagnie orange lancera une liaison entre Lyon et Hurghada à raison de 2 vols par semaine (mardi et samedi).

Bertrand Godinot, Directeur d’easyJet pour la France, a déclaré : "Nous sommes très heureux de desservir l’Egypte depuis la France pour la première fois de notre histoire. Cette annonce s’inscrit dans la continuité de notre stratégie d’investissement en France, à Paris et en régions. La France est un marché clef pour easyJet et nous continuons de saisir les opportunités de croissance pour y conforter notre place de deuxième compagnie aérienne. Ces lignes opérées par les bases de Roissy et de Lyon viendront compléter une offre déjà attractive de destinations loisirs."

Sur le même sujet