Embraer livre le premier C-390 Millennium à l'armée de l'air hongroise

Article publié le 22 septembre 2024 par David Dagouret

La Hongrie devient le deuxième exploitant de C-390 de l'OTAN.

Embraer a livré le premier avion multi-missions C-390 Millennium à l'armée de l'air hongroise. L'appareil sera le premier au monde équipé d'une unité de soins intensifs roulante, étant ainsi encore mieux équipé pour effectuer des missions humanitaires et des missions d'évacuation médicale. Le C-390 hongrois est entièrement compatible avec les exigences de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), non seulement en termes de matériel, mais aussi de configuration de l'avionique et des communications.

L'appareil répond parfaitement aux exigences des forces de défense hongroises, car il est capable d'effectuer différents types de missions militaires et civiles, notamment l'évacuation médicale, le soutien humanitaire, la recherche et le sauvetage, le transport de fret et de troupes, le largage de fret de précision, les opérations parachutistes et le ravitaillement en vol (AAR).

Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ministre hongrois de la défense a déclaré : "L'arrivée de cet appareil représente une véritable étape pour l'armée de l'air hongroise, car il dotera les forces de défense hongroises de capacités sans précédent dans le domaine du transport aérien militaire. Il est dans l'intérêt de la sécurité de la Hongrie de disposer de forces de défense solides, bien équipées et modernes, et nous y travaillons. Embraer est un excellent partenaire dans ce domaine."

Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security a déclaré : "C'est un moment très spécial pour Embraer, car nous livrons le premier C-390 Millennium à l'armée de l'air hongroise. Cet avion offre une combinaison imbattable de performances, de flexibilité et de coûts de cycle de vie réduits, ce qui en fait l'appareil de transport aérien de choix en Europe. Nous sommes convaincus que le C-390 apportera d'importantes capacités à la Hongrie et nous nous réjouissons de soutenir l'entrée en service de l'appareil."





