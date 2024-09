Ethiopian Airlines renforce ses fréquences entre Marseille et Addis Abeba

Article publié le 6 septembre 2024 par David Dagouret

A compter du 02 décembre 2024 les vols de la compagnie Ethiopian Airlines seront opérés en direct entre Addis Abeba et Marseille avec une continuation vers Madrid et les fréquences augmentent en passant de 3 à 4 par semaine.

Les vols seront exploités en Boeing 787 pouvant accueillir 270 passagers (24 en classe affaires et 246 en classe économique), et en Boeing 787-9 Dreamliner, de 315 sièges (30 en classe affaires et 285 en classe économique). En attendant, le programme actuel sera maintenu jusqu’au 30 novembre.

Le nouveau programme des vols est le suivant :

Vol ET 0726, départ d'Abbis-Abeba à 00h05 (le lundi, mardi, jeudi et samedi) pour arriver à Marseille à 05h20.

Vol ET 0726, départ de Marseille à 06:20 (le lundi, mardi, jeudi et samedi) pour arriver à Madrid à 08h25.

Vol ET 0727, départ de Madrid à 19h20 (le lundi, mardi, jeudi et samedi) pour arriver à Marseille à 21h05.

Vol ET 0727, départ de Marseille à 22h05 (le lundi, mardi, jeudi et samedi) pour arriver à Addis-Abeba à 06h30 + 1 jour.

