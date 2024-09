La Pologne et Lockheed Martin célèbrent le premier F-35A pour la Pologne

Article publié le 18 septembre 2024 par David Dagouret

Les F-35 polonais sont baptisés "Husarz" en hommage à une unité de calvaires du passé militaire du pays.

Lockheed Martin a présenté le premier F-35A Lightning II destiné au gouvernement polonais lors d'une cérémonie de présentation sur le site de production de F-35 de Lockheed Martin. Cet événement marque une étape importante dans l'histoire de l'armée de l'air polonaise et renforce l'alliance entre les États-Unis et la Pologne, un allié de l'OTAN.

De hauts responsables gouvernementaux et militaires polonais et américains ont assisté à la cérémonie pour célébrer la livraison à la Pologne du premier des 32 F-35A prévus dans le cadre de son programme de référence. Le premier appareil, désigné AZ-01, sera livré à l'armée de l'air polonaise en décembre et sera basé à la base de la Garde nationale aérienne d'Ebbing, dans l'Arkansas, où la Pologne sera le premier client international à assurer la formation des pilotes de F-35.

Greg Ulmer, président de Lockheed Martin Aeronautics a déclaré : "En tant qu'avion de choix de l'OTAN, le F-35 est un puissant multiplicateur de force et est essentiel pour dissuader et vaincre les menaces pour la Pologne et ses alliés. Nous sommes honorés de renforcer notre partenariat durable avec la Pologne par le biais de la célébration d'aujourd'hui, garantissant ainsi la sécurité nationale polonaise et le développement des capacités à long terme pour les décennies à venir."

Le général de division Ireneusz Nowak, inspecteur de l'armée de l'air polonaise a déclaré : "En plus de 100 ans d'existence de l'armée de l'air polonaise, de nombreuses générations de pilotes et d'avions se sont succédé. Je suis fier de faire partie de l'histoire aujourd'hui, en présentant le F-35 comme la nouvelle génération, qui protégera et défendra l'avenir de la Pologne pendant de nombreuses années. Nous rejoignons une solide coalition d'avions de combat de cinquième génération dans toute l'Europe, qui renforce la supériorité aérienne grâce à la dissuasion alliée."





