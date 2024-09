Le traqueur de rêves, Hervé Ribet, prépare son tour du monde

Article publié le 19 septembre 2024 par David Dagouret

Le week-end dernier, lors du Mondial de l'ULM à Blois, nous avons rencontré Hervé Ribet qui prépare un tour du monde en Skylark. Un projet pédagogique pour nourrir les rêves et les ambitions.

Nous avons rencontré Hervé Ribet, lors du dernier Mondial de l'ULM à Blois et ce dernier nous a présenté son futur projet : un tour du monde en ULM.

Hervé Ribet, 63 ans, n'a pas débuté sa vie dans l'aviation, mais a toujours été un aventurier dans l'âme. Après des études de carreleur, en 1988, il part en stop pour une traversée de l’Afrique et de l'Amérique du Sud. Ce premier voyage durera deux ans.

À son retour, il se lance dans un doctorat de Philosophie. Entrepreneur, il développe son entreprise dans le bâtiment.

C'est à l'âge de 40 ans, à l’occasion d’un baptême de l’air, qu'il découvre l’aviation. Cette passion ne le quittera plus.

Hervé est devenu un pilote expérimenté, il est maintenant titulaire d'une licence de pilote privé (PPL) et totalise de 1 000 heures de vol. Il est détenteur du premier et second cycle de voltige. Il est propriétaire de 2 machines restaurées intégralement par ses soins : un AUSTER D5/160 Beagle de 1966 & un ZENITH CH 180 super Acro.

Il est basé à LFOI (Abbeville 80) et est vice-président de l'Aéroclub d'Amiens.

Il se lance dans un nouveau défi, faire le tour du monde avec un départ prévu à la mi-octobre 2024. Pour cette aventure, Hervé prendra les airs avec un DV-1 Skylark, un ULM 3 axes du constructeur tchèque Dova Aircraft. L'appareil, F-JJHP, a été modifié, pour l'occasion, avec l'ajout d'un réservoir supplémentaire, ce qui permet à l'appareil d'avoir une distance franchissable de 3 800 Km ou une durée de vol de 18 h.

Hervé nous a précisé qu'il prévoit une durée de 4 mois pour effectuer ce tour du monde. Son itinéraire sera ambitieux avec un passage en Espagne, l'Afrique du Nord, l'Amérique du Sud, les îles du pacifique sud, l'Australie, l'Asie du Sud Est et un retour par l'Afrique de l'Ouest. La distance totale sera de plus de 60 000 kilomètres.

Le projet d'Hervé sera "pédagogique pour nourrir les rêves et les ambitions", son slogan est "dream tracker without borders" (traqueur de rêves sans frontières).

En effet, son projet a pour but de développer et entretenir des liens et du savoir avec les jeunes. Des partenariats ont été élaborés avec les écoles (de la primaire au lycée) à Amiens et dans le monde ainsi qu'avec des élèves issus de formations en aviation.

Un de ces objectifs est de développer des correspondances et une connaissance du monde et des territoires avec des moyens comme Web radio hebdomadaire, et suivi en live tracking sur un site internet dédié.

Enfin, il souhaite également développer et entretenir un partenariat avec des entreprises, en associant leur image de marque à un projet ambitieux, en animant des séminaires et inspirer des collaborateurs sur la nécessité d’avoir des projets ambitieux.

Aeroweb-fr.net suivra cette aventure en publiant régulièrement des articles. Nous souhaitons à Hervé de vivre une très belle aventure, de nous faire rêver et de voler en toute sécurité.

Vous pouvez également visiter le site d'Hervé : 4 le hangar

