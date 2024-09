Constructeur : Dova Aircraft

Dova Aircraft Appareil : Dova Skylark

Dova Skylark Catégorie : Aviation générale

Description de la version Skylark

Le DOVA DV-1 Skylark est un avion de voyage ultraléger du constructeur tchèque DOVA Aircraft. L'avion est fourni en kit pour une construction amateur ou en tant qu'avion complet prêt à voler.

Le développement du Skylark par le professeur canadien David Marsden (un professeur d'aérodynamique à la retraite et un pilote passionné originaire d'Alberta au Canada) a commencé en janvier 1999.

Le premier vol du prototype a eu lieu en mai 2000. En mai 2002, un contrat a été conclu entre le Dr Marsden et la société tchèque DOVA Aircraft de Paskov, selon lequel cette dernière devait assumer la responsabilité de la certification et de la production du Skylark en Europe.

La construction, initialement conçue pour la classe américaine LSA, a également été adaptée par l'entreprise aux prescriptions européennes de construction UL. DOVA fabrique à cet effet le kit pour l'avion. Les avions finis (issus des kits avec certification et suivi des échantillons) sont produits en Allemagne par la société UL-Bautechnik Grilz à Kamenz. La version LSA est produite par Skyviewaviation en Californie. Le prix de la machine commence à environ 75 000 euros. Entre-temps (mars 2010), plus de 50 machines ont été construites (dont 25 en Allemagne), dont environ 35 volent.

Le DV-1 se caractérise par une aile basse en porte-à-faux, un empennage en T, un cockpit fermé en configuration deux places côte à côte sous une verrière à bulles, un train d'atterrissage tricycle fixe avec pantalons de roue et un seul moteur en configuration tracteur.

L'avion est fabriqué en tôle d'aluminium. Son aile de 8,14 m d'envergure a une surface de 9,44 m2 et est équipée de volets et de winglets. Les moteurs standard disponibles sont le Rotax 912UL de 80 ch (60 kW), le Rotax 912ULS de 100 ch (75 kW), le Rotax 914 turbocompressé de 115 ch (86 kW) et le BMW 1100 à quatre temps.

En savoir plus

Masse à vide (sans / avec parachute) 284 / 298 kg 290 kg

284 / 298 kg 290 kg Masse maximale au décollage (sans / avec parachute) 500 / 525 kg 600 kg

500 / 525 kg 600 kg Charge utile (sans / avec parachute) 216 / 227 kg 310 kg

216 / 227 kg 310 kg Capacité des réservoirs d’ailes 90 l 90 l

90 l 90 l Masse maximale dans la soute à bagages 20 kg 20 kg

20 kg 20 kg Facteur de charge +4|-2 g +4|-2 g Vitesse de décrochage avec volets 40° (VS0) 64 km/h 68 km/h

64 km/h 68 km/h Vitesse de décrochage en lisse (VS1) 78 km/h 83 km/h

78 km/h 83 km/h Vitesse maximale d’utilisation des volets 130 km/h 140 km/h

130 km/h 140 km/h Vitesse de croisière à 75% 210 km/h 210 km/h

210 km/h 210 km/h Vitesse maximale en palier 230 km/h 230 km/h

230 km/h 230 km/h Vitesse maximale à ne jamais dépasser (VNE) 260 km/h 285 km/h

260 km/h 285 km/h Plafond d’utilisation 3650 m 3650 m Envergure des ailes 8.14 m

8.14 m Longueur de l´avion 6.62 m

6.62 m Hauteur de l´avion 2.28 m

2.28 m Largeur de la cabine 1.09 m

1.09 m Surface alaire 9.44 m2

9.44 m2 Surface empennage horizontal 1,407 m2

1,407 m2 Surface empennage vertical 1,02 m2 Taux de montée 6 m/s

6 m/s Distance de décollage 265 m

265 m Distance de roulage 180 m

180 m Distance de freinage 130 m

130 m Distance franchissable (réserve de 30 min.) 1000 km

1000 km Endurrance (réserve de 30 min.) 5 h

5 h Consommation moyenne de carburant 15 l/h

Fiche technique de la version Skylark

Capacité Capacité en carburant - Capacité en passagers 2 Personne(s) Dimensions Envergure 8,14 m Hauteur 2,28 m Longueur 6,62 m Surface alaire 9,44 m² Equipage Pilote(s) - Masses Masse à vide 284 kg Masse maximale à l'atterrissage - Masse maximale au décollage 500 kg Motorisation Moteur(s) Rotax Puissance - Turbopropulseur(s) - Performances Distance d'atterrissage 130 m Distance de décollage 265 m Distance franchissable 1000 km Plafond 3650 m Turbulence de sillage - Vitesse ascensionnelle 360 m/min Vitesse de croisière 220 km/h Vitesse maximale 260 km/h Production Exemplaire(s) produit(s) -

Toutes les photos de la version Skylark sur Pictaero

Voir toutes les photos de la version Skylark