Malaysia Airlines relance ses vols directs entre Paris et Kuala Lumpur

Article publié le 22 septembre 2024 par David Dagouret

Cette liaison avait été suspendue en janvier 2016. Elle reprendra à partir du 23 mars 2025 et elle sera opérée en Airbus A350-900.

Malaysia Airlines a annoncé le lancement de vols directs entre l'aéroport de Paris Charles de Gaulle et l'aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie, à compter du 23 mars 2025. La compagnie opérera initialement quatre départs hebdomadaires, avant d’assurer des vols quotidiens à partir du 30 mars 2025. Rappelons que la liaison entre Paris et Kuala Lumpur opérée par Malaysia Airlines avait été suspendue en janvier 2016.

Malaysia Airlines sera le seul transporteur à relier Paris à Kuala Lumpur, exploitant un Airbus A350-900 de 286 sièges, équipé de 4 luxueuses suites affaires, 35 sièges en classe affaires, 27 sièges en classe économique avec espace supplémentaire pour les jambes et 220 sièges en classe économique standard.

A partir du 23 mars 2025, le vol MH020 partira de Paris-Charles de Gaulle à 11h25 pour une arrivée à Kuala Lumpur à 06h10 le lendemain (heure locale). Au retour, le vol MH021 partira de Kuala Lumpur à 11h40 pour une arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 06h40 (heure locale). Entre le 23 et le 28 mars, 4 vols seront opérés par semaine (lundi, mercredi, vendredi et dimanche), puis à partir du 30 mars 2024, la liaison deviendra quotidienne entre les deux aéroports.

Malaysia Airlines lance également le programme Bonus Side Trip, qui permet aux passagers en transit à Kuala Lumpur de profiter d'une escale en Malaisie sans frais supplémentaires.

Izham Ismail, directeur général du groupe Malaysia Aviation Group (MAG), a déclaré : "Notre expansion en Europe marque une étape importante pour Malaysia Airlines. Avec l'arrivée d'avions gros-porteurs supplémentaires à partir de ce quatrième trimestre, nous sommes prêts à réintégrer cette ville tant attendue dans notre réseau. Bien que le marché européen soit très compétitif, nous voyons un énorme potentiel pour cette route pour attirer des voyageurs clés, non seulement de Malaisie mais aussi des régions voisines. En lançant des vols directs de Paris à Kuala Lumpur, nous réaffirmons notre position de compagnie aérienne phare et renforçons notre rôle de porte d'entrée vers l'Asie et au-delà. Cette ligne sera desservie par notre avion A350-900 de pointe, qui opère déjà sur des lignes clés comme Londres et Doha, offrant une expérience de voyage de classe mondiale à nos passagers."





