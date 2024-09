Tap Air Portugal annonce ses résultats pour le deuxième trimestre 2024

Article publié le 22 septembre 2024 par David Dagouret

La compagnie portugaise a transporté plus de 7,7 millions de passagers entre janvier et juin 2024.

Tap Air Portugal a annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre 2024. La compagnie aérienne portugaise a enregistré un bénéfice net de 0,4 million d'euros, en raison du bénéfice net positif de 72,2 millions d'euros généré au deuxième trimestre, qui a compensé le résultat net négatif du premier trimestre 2024.

Au premier semestre 2024 (1S24), les recettes d'exploitation de TAP Air Portugal ont atteint 1 969 millions d'euros, en hausse de 3,3 % par rapport au premier semestre 2023.

Au 30 juin 2024, le groupe a enregistré une forte position de liquidité de 1 175,7 millions d'euros, soit une augmentation de 386,3 millions d'euros par rapport à la fin de l'année 2023.

Au deuxième trimestre 2024 (2T24), par rapport au deuxième trimestre 2023 (2T23), le nombre de passagers transportés a augmenté de 2,4%, et le nombre de vols opérés a augmenté de 0,7%. Par rapport aux niveaux d'avant la crise en 2019 (« 2T19 »), le nombre de passagers a atteint 92% et le nombre de vols opérés a atteint 87%. La compagnie portugaise a transporté plus de 7,7 millions de passagers entre janvier et juin 2024.

Le résultat net s'élève à 72,2 millions d’euros, soit une baisse de 8,1 millions d’euros par rapport au 2e trimestre 2023, sous l'effet des pertes de change consécutives à la dépréciation du Réal brésilien, qui ont compensé les gains d'exploitation. Toutefois, par rapport au 2e trimestre 2019, il s'est amélioré de 77,6 millions d’Euros.

Au 30 juin 2024, le bilan fait apparaître une solide position de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 1 175,7 millions d'euros, soit une augmentation de 386,3 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2023.

La flotte opérationnelle se composait de 99 appareils au 30 juin 2024, dont 68 % de la flotte opérationnelle moyen et long-courrier composée d'appareils de la famille NEO (contre 67 % au 30 juin 2023 et 27 % au 30 juin 2019).

Luís Rodrigues, PDG de la TAP, a déclaré : "au deuxième trimestre 2024, nous avons poursuivi la voie nécessaire de la transformation structurelle de la TAP. L'investissement dans le personnel et les opérations continue de confirmer l'orientation et de donner des résultats : une réduction significative des perturbations, l'augmentation continue de la ponctualité et de la régularité, et l'augmentation du NPS (l'indice de satisfaction des clients), avec une croissance conséquente des revenus. Une mention spéciale va au secteur de la maintenance et de l'ingénierie, qui commence à réaliser son potentiel. La bonne performance du deuxième trimestre permet un résultat net positif pour le semestre, qui, bien que réduit, est atteint pour la deuxième fois consécutive, mais maintenant sans réduction de salaire. Nous continuons sur la voie que nous nous sommes fixés, avec l'engagement de notre personnel et le soutien de nos parties prenantes : faire de TAP une entreprise durablement rentable et l'une des plus attractives du secteur."





Sur le même sujet