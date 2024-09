Tarmac Aerosave organise des rencontres pour l'emploi

Article publié le 23 septembre 2024 par David Dagouret

Ces rencontres sont prévues le 02 octobre prochain sur le site de Toulouse-Francazal.

Tarmac Aerosave, groupe aéronautique spécialiste du stockage, de la maintenance et du recyclage d'avions et de moteurs, organise des rencontres pour l'emploi sur son site de Toulouse-Francazal, le mercredi 2 octobre 2024, de 16h à 20h.

L'objectif est d'accélérer le renforcement des équipes de Toulouse et de Tarbes. Une trentaine de postes est à pourvoir rapidement, notamment des chefs d’équipe maintenance et moteur, des mécaniciens, techniciens, responsable de projet structure, etc.

Les demandes d'informations et les inscriptions sont à faire par email : : [email protected]