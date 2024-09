Transavia ouvre une nouvelle ligne vers la Géorgie

Article publié le 24 septembre 2024 par David Dagouret

Cette nouvelle liaison sera lancée le 09 avril 2025.

Transavia a annoncé le lancement d'une nouvelle route vers la Géorgie. La filiale low-cost du Groupe Air France-KLM desservira pour la première fois, Tbilissi (Géorgie) au départ de Paris Orly. Le premier vol entre Paris-Orly et Tbibissi sera effectué le 09 avril 2025 puis la ligne sera opérée à raison de deux vols par semaine, les mercredis et les samedis.

L’ouverture des ventes pour la saison été 2025 aura lieu le mardi 1er octobre.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a décalré : "Après un été record en termes de passagers transportés, nous sommes ravis de poursuivre notre développement pour les saisons à venir. Nous visons à l’été 2025 une croissance d’environ 15% avec en point de mire la consolidation de notre place à Orly. A l’image de la Géorgie, nous avons à cœur de répondre à la demande de nos clients désireux de partir en vacances et rejoindre familles et amis."





