AEGEAN a transporté plus de 12,5 millions de passagers au cours des neuf premiers mois de 2024

Article publié le 27 octobre 2024 par David Dagouret

La compagnie grecque a enregistré une augmentation de 5% par rapport à l'année dernière.

AEGEAN a annoncé avoir transporté plus de 12,5 millions de passagers au cours des neuf premiers mois de 2024, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente, et a transporté plus de 5,3 millions de passagers au cours du troisième trimestre.

La compagnie grecque a enregistré une croissance de 3 % du trafic international de passagers au troisième trimestre pour les vols au départ et à destination d'Athènes et de Thessalonique. AEGEAN prévoit une augmentation de la capacité prévue au Royaume-Uni, en Turquie, à Chypre, dans les Balkans et en Arabie Saoudite au 4ème trimestre.

La compagnie introduira des nouvelles liaisons directes en 2025 entre Héraklion, Mykonos, Rhodes, Santorin et Istanbul.