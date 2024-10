Chimes Aviation Academy commande des P2010 TDI de Tecnam

Article publié le 10 octobre 2024 par David Dagouret

L'école de pilotage d'Inde a commandé quatre P2010 TDI.

Tecnam et Chimes Aviation Academy ont annoncé l'achat de quatre (04) avions P2010 TDI, équipés du moteur Continental CD170.

Chimes Aviation Academy est l'une des plus grandes organisations de formation au pilotage en Inde. Avec 2 bases aériennes, 22 avions, une maintenance interne complète, plus de 600 anciens élèves, 144 cadets formés dans le cadre du programme IndiGo Cadet Pilot Program, la CAA s'est imposée comme l'une des meilleures FTO en Inde avec plus de 16 ans d 'expérience.

Y N Sharma, PDG de Chimes Aviation Academy a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec Tecnam, un leader respecté dans la construction aéronautique. La commande de quatre avions Tecnam P2010 reflète notre engagement à améliorer nos capacités de formation. Grâce à la technologie avancée et aux caractéristiques de sécurité de Tecnam, nous souhaitons offrir à nos élèves une expérience d'apprentissage de qualité."

Walter Da Costa, directeur des ventes de TECNAM, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à Chimes Aviation Academy et de contribuer à sa croissance. L'Inde est un marché important pour Tecnam et nous nous efforçons d'atteindre l'excellence pour répondre à la demande de nombreux pilotes des principales compagnies aériennes du pays. Notre P2010 Tdi est une solution unique sur le marché, offrant fiabilité, contrôle des coûts, formation intelligente et faibles émissions. Avec Chimes Aviation Academy, nous sommes fiers d'innover le paradigme de la formation au pilotage en Inde."





