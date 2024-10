Emirates forme ses équipages à l’arrivée de l’Airbus A350

Article publié le 26 octobre 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne a investi 48 millions de dollars américains pour la formation de ses équipages.

En prévision de l'arrivée de l'Airbus A350 au sein de sa flotte, Emirates a investi environ 48 millions de dollars américains dans des équipements et des systèmes pour soutenir la formation des pilotes et des personnels de bord.

Ces équipements comprennent trois simulateurs de vol complets intégrant des systèmes innovants d'aide au pilotage (PSS), un dispositif d'entraînement au sol, un simulateur d'évacuation d'urgence de cabine et un simulateur de porte.

Le premier simulateur de vol complet A350 d'Emirates a reçu la qualification de niveau D, la plus élevée pour ce type de simulateurs, de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA).

Emirates a commandé trois simulateurs de vol complets pour sa flotte d'A350. Le deuxième simulateur A350 est actuellement en phase d'acceptation sur site et devrait recevoir l'agrément de l'AESA en novembre.

Le dispositif de formation en base fixe pour l’A350 reproduit le cockpit en utilisant des systèmes visuels et audio.

À ce jour, la compagnie aérienne a formé près de 30 pilotes et 820 membres de personnels de bord. D’ici la fin novembre, plus de 50 pilotes auront terminé leur formation sur les simulateurs de vol A350 avant l'entrée en service de l'appareil.

Bader Al Marzooqi, Senior Vice President Flight Training chez Emirates, a déclaré : "L'innovation est au cœur de l'ADN d'Emirates, et cela se reflète dans nos nouveaux équipements dédiés pour l'A350 et dans notre centre de formation avancé pour pilotes, qui ouvrira plus tard dans l’année. Nous sommes fiers d’avoir la capacité d'augmenter de 54 % notre capacité de formation des pilotes. Grâce à nos investissements dans de nouveaux simulateurs et systèmes, nos pilotes et équipages de cabine sont équipés, formés et parfaitement confiants pour gérer n'importe quel défi opérationnel de manière sûre et compétente."





Sur le même sujet