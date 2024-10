Emirates renforce sa présence en Afrique du Sud

Article publié le 6 octobre 2024 par David Dagouret

La compagnie proposera un quatrième vol quotidien à destination de Johannesburg.

Emirates a annoncé le renforcement de sa présence en Afrique du Sud, avec l'augmentation de sa desserte de Johannesburg, en ajoutant un quatrième vol quotidien sur cet itinéraire.

Cette décision fait suite à l'annonce récente du 2ème vol quotidien en A380 entre Dubaï et Johannesburg, qui a été lancé le 1er septembre. Le 4e service quotidien débutera le 1er mars 2025 et sera assuré par un Boeing 777-300ER proposant trois classes de voyage, offrant ainsi 708 sièges supplémentaires au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Johannesburg.

Le vol EK767 partira de Dubaï à 00h10 et atterrira à Johannesburg à 06h20 ; le vol retour, EK768, partira de Johannesburg à 10h15 et atterrira à Dubaï à 20h15.

Adnan Kazim, Vice-Président et Directeur Commercial d'Emirates, a déclaré : "L'Afrique du Sud est depuis longtemps une destination très populaire pour les voyageurs d'affaires et de loisirs qui se rendent à Dubaï ou y transitent, et ce quatrième vol quotidien nous permet de mieux répondre à la demande croissante de voyages à destination et en provenance de ce marché. Nous tenons à remercier les autorités sud-africaines pour leur collaboration et leur soutien dans la mise en place de ce nouveau service, qui rétablit la capacité que nous offrions à l'Afrique du Sud avant la pandémie, avec 49 vols hebdomadaires, sur trois escales. En nous appuyant sur près de trois décennies d'activités sur ce marché, nous restons déterminés à soutenir les vols vers l'Afrique du Sud et le gouvernement dans son objectif de faire du tourisme le principal contributeur économique et vecteur de transformation, ainsi qu'à encourager davantage d'investissements étrangers dans le pays."





