Flexjet se prépare à ouvrir son nouveau terminal privé à l'aéroport de Farnborough

Article publié le 4 octobre 2024 par David Dagouret

L'ouverture de ce nouveau terminal, est prévue pour le début de l'année 2026.

Flexjet a annoncé l'ouverture d'un nouveau terminal privé à l'aéroport de Farnborough.

Prévue pour début 2026, cette nouvelle installation sera séparée du terminal principal de l’aéroport de Farnborough et entièrement dédiée aux passagers de Flexjet, avec un personnel exclusif de la compagnie. Unique en Europe.

Ce projet représente le plus grand développement d'infrastructure de la compagnie en dehors des États-Unis, et fait suite à l'ouverture d’une nouvelle Flexjet House, dans le quartier londonien de Mayfair, en début d'année - un espace dédié à l’accueil des propriétaires d’avions Flexjet.

Flexjet, qui emploie plus de 4 000 personnes dans le monde, propose des terminaux privés aux États-Unis dans des aéroports tels que Teterboro dans le New Jersey et Van Nuys en Californie. Grâce à plusieurs nouvelles ouvertures, la compagnie sera présente dans 10 aéroports américains au total d'ici à la fin de 2025. Le site de Farnborough sera le premier en Europe et le premier terminal d’une société de propriété fractionnée de jets privés en dehors de l'Amérique du Nord.

Le terminal sera situé en bordure de piste dans un tout nouveau bâtiment de plus de 2 000 m2, dont la construction a commencé début septembre. La structure abritera également un centre de contrôle tactique de Flexjet, les équipes d'exploitation, des installations pour les pilotes, ainsi qu'un centre de formation global « Red Label Training Academy » pour le personnel de bord, en remplacement des locaux actuels de Flexjet à l'aéroport.

L'intérieur a été conçu par Carver Hain Art & Design.



Le terminal privé de Flexjet comprendra :



Une entrée et une conciergerie, avec des salons d'arrivée et de départ séparés, dédiés aux passagers de Flexjet.

Un bar, réservé aux propriétaires, avec des espaces de réunion, une salle à manger et un bar central.

Des œuvres d'art, dont une sculpture lumineuse de l'artiste contemporain canadien-britannique David Spriggs.

Un salon en forme de fuselage et des salles de bain.

L'extérieur du bâtiment, tout en courbes pour être en harmonie avec les structures existantes de l'aéroport de Farnborough, sera composé de parois vitrées à double vitrage et de panneaux métalliques isolants.

Le projet n’oublie pas les considérations environnementales avec l'installation de 138 panneaux solaires qui devraient produire environ 37 848 kWh/an, compensant environ 4 773 kg/CO2 par an. L'eau de pluie sera collectée par le système de drainage syphonique pour être réutilisée en interne, tandis que l'installation de quatre chargeurs pour véhicules électriques favorise également l'utilisation d'énergies propres.

Simon Geere, PDG de l'aéroport de Farnborough, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir le nouveau terminal privé de Flexjet à l'aéroport de Farnborough, un projet qui reflète notre engagement continu à fournir des installations et des infrastructures de premier plan. Cette nouvelle installation viendra non seulement compléter nos installations existantes primées, mais aussi améliorer l'expérience de voyage des passagers de Flexjet, tout en renforçant la position de l'aéroport de Farnborough en tant que première porte d'entrée du Royaume-Uni pour l'aviation d'affaires. Nous sommes impatients de soutenir ce nouveau chapitre passionnant de l'expansion européenne de Flexjet.

Kenn Ricci, président de Flexjet, a déclaré : "Nous sommes à l’aube d'une étape importante pour Flexjet, avec le début de la construction de ce terminal, une première pour la propriété fractionnée en Europe. Nous sommes impatients d'ouvrir cet espace exceptionnel pour nos propriétaires d'avions et leurs invités : un design contemporain époustouflant, une hospitalité chaleureuse, le tout dans un environnement accueillant ou ils se sentiront chez eux à chaque fois qu'ils voleront avec nous vers et depuis l'aéroport de Farnborough, notre hub en Europe. Ce développement place Flexjet à l'avant-garde de l'aviation privée européenne, démontrant la portée et l'ampleur de notre ambition internationale, résultant de notre croissance exponentielle depuis notre lancement en Europe en 2019."