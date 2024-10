Korean Air étend son offre de précommande de repas aux passagers de Première classe

Article publié le 27 octobre 2024 par David Dagouret

Depuis le 10 octobre, Korean Air a étendu son service de précommande de repas à bord aux passagers de Première classe sur tous ses vols internationaux au départ de la Corée.

Lancé en janvier 2023 pour les passagers de la classe Prestige, le service de précommande permet de choisir son repas à l'avance. Désormais, les passagers de Première classe bénéficient également de cette option, leur offrant la possibilité de sélectionner leurs repas via le site web ou l'application mobile de Korean Air, entre 60 jours et 24 heures avant le départ.

Le menu de précommande de la Première classe offre un vaste choix d'options, comprenant des entrées, des plats principaux et des soupes. Les passagers choisissent leur plat principal parmi une sélection de mets coréens, occidentaux ou végétariens.

De plus, afin d'enrichir l'expérience culinaire, Korean Air propose un menu exclusif composé de quatre à six plats, disponibles uniquement par le biais du service de précommande. En réponse à la demande croissante pour des options végétaliennes et durables, deux plats végétaliens sont également inclus dans ce menu spécial.

Le service est d'abord proposé sur huit liaisons internationales essentielles au départ de la Corée : Paris, Londres, Francfort, Los Angeles, New York, Atlanta, San Francisco, et Washington D.C.. Korean Air envisage d'étendre ce service dans un avenir proche.

Un représentant de Korean Air, a déclaré : "Korean Air est heureux d'élargir son service de pré-commande de repas à ses passagers de Première classe, leur offrant ainsi un choix enrichi et une authentique expérience culinaire à bord. Cette initiative vise à renforcer la satisfaction des clients tout en optimisant l'efficacité du processus de préparation des repas."

