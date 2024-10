Latam choisit la Suite R7 de Recaro pour ses Boeing 787

Article publié le 1 octobre 2024 par David Dagouret

Recaro a annoncé avoir été choisi par Latam Airlines pour équiper ses Boeing 787 de la Suite Premium R7. Cette amélioration comprendra 20 suites R7 dans les B787-8 de LATAM et 30 dans ses B787-9.

La R7 est l'une des suites de classe affaires les plus légères certifiées pour les avions B787. Les sièges seront dotés d'une coque plus haute pour plus d'intimité et de portes de suite, ce qui fera de Latam, la première compagnie aérienne sud-américaine à offrir cette expérience à ses passagers.

Les sièges seront équipés de couleurs personnalisées et de housses en faux cuir antimicrobien recyclé.

Mark Hiller, PDG de Recaro Aircraft Seating et de Recaro Holding a déclaré : "Les équipes de Recaro et de Latam ont travaillé en étroite collaboration pour améliorer le confort et l'intimité des passagers avec ce design R7 sur mesure. Savoir que LATAM sera la première compagnie aérienne sud-américaine à voler avec notre R7 est une étape importante pour toutes les parties impliquées."

Paulo Miranda, vice-président des clients de Latam Airlines Group a déclaré : "Avec un design qui reflète l'essence unique du groupe LATAM et l'attention portée aux détails les plus fins, nos nouvelles cabines ont été créées pour offrir une expérience de voyage de classe mondiale. Les nouveaux sièges Premium Business marquent une avancée significative, alliant confort, intimité et élégance. Ces rénovations positionnent LATAM en tant que leader de l'industrie, offrant à nos passagers un niveau de confort sans précédent et une expérience de vol exclusive."





