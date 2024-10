L'Embraer E-Freighter certifié par la FAA

Article publié le 27 octobre 2024 par David Dagouret

En juillet, l'E-Freighter a été certifié par l'Agence nationale de l'aviation civile du Brésil (ANAC) et la certification de l'EASA est attendue dans le courant de l'année.

Embraer a annoncé que son E-Freighter, le E190F, a été certifié par la Federal Aviation Administration (FAA). La conversion d'appareil passager à cargo et le système de chargement de fret qui a été développé par U.S. Cargo Systems, ont reçu la certification de la FAA en septembre 2024.

En juillet, l'E-Freighter a été certifié par l'Agence nationale de l'aviation civile du Brésil (ANAC) et la certification de l'EASA est attendue dans le courant de l'année.

Le programme E190F a été lancé en mai 2022 pour répondre à l'évolution des exigences du commerce électronique et du commerce moderne. L'E-Freighter a effectué son premier vol en avril et sa première apparition publique lors du salon aéronautique de Farnborough en juillet.

Les E-Jets convertis en avions-cargos auront une capacité volumétrique supérieure de 40 %. La charge utile structurelle maximale est de 13 500 kg pour l'E190F.

Martyn Holmes, Chief Commercial Officer, Embraer Commercial Aviation a déclaré : "La certification FAA est une étape importante de notre programme de conversion des avions de transport de passagers en avions de transport de marchandises. Nous sommes ravis d'entrer sur ce marché, en comblant une lacune qui s'est développée sur le marché pour répondre à la demande mondiale croissante de livraisons plus rapides, non seulement dans les zones métropolitaines, mais aussi dans toutes les régions. Avec notre empreinte E-Jet aux États-Unis et dans le monde entier, nous offrons à nos clients des solutions de fret optimales pour ce monde connecté."





Sur le même sujet