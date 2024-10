Malaysia Airlines lance sa liaison vers Da Nang au Vietnam

Article publié le 9 octobre 2024 par David Dagouret

Le vol inaugural a eu lieu le 24 septembre dernier et opéré en Boeing 737-800.

Malaysia Airlines a annoncé qu'elle avait lancé son vol vers Da Nang au Vietnam depuis son hub principal de Kuala Lumpur.

Le vol inaugural MH748 à destination de Da Nang (DAD) a décollé le 24 septembre à 08h35 du terminal 1 de KLIA (KUL), l'aéroport international de Kuala Lumpur. Pour célébrer l'occasion, tous les passagers ont reçu des cartes postales en édition limitée, créées en collaboration avec la photographe Acacia Diana qui a capturé l’essence même de Da Nang. Le vol, opéré en Boeing 737-800, a transporté un total de 155 passagers, dont 12 en classe affaires et 143 en classe économique.

À leur arrivée à Da Nang (DAD) à 10h25 heure locale, les passagers ont été accueillis par un événement de bienvenue.

Le vol de retour, le MH749 de DAD à KUL, a décollé à 11h25 et a atterri à Kuala Lumpur à 15h20 (heure locale).

Les vols seront opérés de la manière suivante :

MH748 KUL 12h00 DAD 13h40 le lundi, mercredi, vendredi et dimanche,

MH749 DAD 14h40 KUL 18h35 le lundi, mercredi, vendredi et dimanche,

MH748 KUL 08h35 DAD 10h25 le mardi, jeudi et samedi,

MH749 DAD 11h25 KUL 15h20 le mardi, jeudi et samedi.

Ahmad Luqman Mohd Azmi, PDG en charge des compagnies aériennes au sein de Malaysia Aviation Group (MAG)a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir lancé notre vol inaugural vers Da Nang, avec un très bon taux de remplissage atteignant 90%, reflétant une forte demande de voyages vers cette belle ville et symbolisant une autre étape importante dans notre engagement à être le transporteur de choix des voyageurs. Ce nouveau service marque notre troisième destination au Vietnam améliorant non seulement la connectivité, mais permettant également à nos passagers de s'immerger dans la beauté naturelle et la richesse culturelle de Da Nang, faisant de la compagnie aérienne la porte d'entrée vers l'Asie et au-delà."





