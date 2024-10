Mandarin Airlines a commandé deux ATR

Article publié le 26 octobre 2024 par David Dagouret

Mandarin Airlines, filiale régionale de la compagnie nationale taïwanaise China Airlines, et le constructeur d’avions régionaux ATR, ont annoncé la signature d’une commande ferme portant sur un ATR 72-600.

Cet accord stratégique intervient un an après la commande de six ATR 72-600 placée par la compagnie taïwanaise lors du dernier salon aéronautique du Bourget. La livraison de cet appareil supplémentaire est prévue pour le premier trimestre 2026.

Trois des six appareils de la commande précédente ont été livrés, tandis que les trois autres le seront au cours des troisième et quatrième trimestres de 2025.

Kao Shing-Hwang, Président de Mandarin Airlines, a déclaré : "L’ajout de ce nouvel ATR 72-600 souligne notre confiance dans l’ATR en tant que plateforme privilégiée pour desservir les marchés intérieurs de l’île de façon responsable. L’efficacité énergétique exceptionnelle du turbopropulseur, ses faibles coûts d’exploitation et sa fiabilité en font le choix idéal pour renforcer nos lignes actuelles et explorer de nouveaux services afin de stimuler davantage l’économie locale et le tourisme à Taïwan."

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR, a déclaré : "Au cours des sept dernières années, Mandarin Airlines n’a cessé de créer de nouvelles opportunités pour les communautés taïwanaises, et ce de manière responsable et économique. Nous sommes reconnaissants de leur confiance renouvelée dans les capacités d’ATR à répondre à leurs besoins, qui témoigne de la pertinence de notre produit pour leurs opérations. Nous sommes fermement engagés à continuer à les soutenir, en vue de préserver la fiabilité et la rentabilité de leurs opérations à long terme. "

