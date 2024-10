PHI Aviation met en service des Airbus H175

Article publié le 22 octobre 2024 par David Dagouret

Les nouveaux hélicoptères H175 seront basés à Broome en Australie.

Deux hélicoptères Airbus H175 sont officiellement entrés en service auprès de PHI Aviation en Australie, afin de soutenir leurs opérations de transport d'énergie offshore, de recherche et de sauvetage et d'évacuation médicale.

PHI, qui a été à l'origine de nombreuses innovations au cours de ses 75 ans d'existence, exploite des bases à Broome, Darwin et Exmouth, en Australie. Les nouveaux hélicoptères H175 seront basés à Broome, et d'autres H175 devraient rejoindre la flotte dans les mois à venir.

Cory Latiolais, directeur de l'exploitation de PHI Aviation pour la région Asie-Pacifique a déclaré : "Ces appareils à la pointe de la technologie constituent un ajout important à notre flotte croissante en Australie. Ils augmentent nos capacités opérationnelles tout en renforçant notre engagement en faveur de l'innovation durable et de la fourniture d'un service de classe mondiale à nos clients".

Christian Venzal, directeur général d'Airbus Helicopters pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande a déclaré : "Nous sommes heureux de soutenir notre client de longue date PHI Aviation avec la livraison des hélicoptères H175 pour leur flotte australienne actuelle. Les performances élevées du H175 dans l'environnement difficile de l'Australie occidentale constituent un excellent complément pour la flotte de PHI Aviation, en particulier pour les opérations de recherche et de sauvetage et les transferts maritimes".

Sur le même sujet