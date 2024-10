Pipistrel renforce sa présence au Royaume-Uni

Article publié le 19 octobre 2024 par David Dagouret

La société a nommé Triple J Aviation Engineering Ltd comme deuxième distributeur du Royaume-Uni.

Pipistrel, société de Textron Inc a annoncé la nomination de Triple J Aviation Engineering Ltd. en tant que nouveau distributeur au Royaume-Uni. Opérant depuis l'aéroport de Londres Oxford, Triple J Aviation Engineering Ltd. supervisera les ventes et le support du portefeuille d'avions certifiés de Pipistrel.

Le distributeur nouvellement nommé a pris livraison de son premier Pipistrel Explorer, un avion biplace à moteur à combustion, ainsi que d'un Velis Electro, avion électrique. Ces avions serviront de modèles de démonstration.

Triple J Aviation Engineering Ltd. supervisera les ventes et l'assistance régionales pour les aéronefs certifiés, Fly About Aviation Ltd. s'occupera des ventes et de l'assistance pour les aéronefs ultralégers, les planeurs et les ULM de Pipistrel dans tout le Royaume-Uni.

Stephen Mckenna, directeur des ventes pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) de Pipistrel a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Triple J Aviation Engineering Ltd. en tant que nouveau distributeur au Royaume-Uni. Leur expertise et leur dévouement à l'excellence aéronautique s'alignent parfaitement avec notre mission d'influencer positivement la prochaine génération de vol, et nous sommes impatients de renforcer la présence de Pipistrel au Royaume-Uni grâce à leur soutien."

John Hardcastle, directeur de Triple J Aviation Engineering Ltd, a déclaré : "Le dévouement inébranlable de Pipistrel à l'innovation et à la durabilité les distingue dans l'industrie, et nous sommes honorés de défendre leurs aéronefs au Royaume-Uni."