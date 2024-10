PLAY : Les résultats du mois d’août 2024

Article publié le 5 octobre 2024 par David Dagouret

En août 2024, la compagnie aérienne PLAY a enregistré son plus haut taux de remplissage à 91,6%.

PLAY a transporté 187 960 passagers en août 2024, soit une augmentation de 1,8 % par rapport à août 2023, où la compagnie avait transporté 184 926 passagers. Le taux de remplissage s’élève à 91,6 % et établit un record pour PLAY. Cela représente une augmentation de 2,7% par rapport au taux de remplissage de 88,9% enregistré en août de l'année dernière.

PLAY a desservi 32 destinations en août 2024, dont 22 avec un taux de remplissage supérieur à 90 %. PLAY a également atteint un taux de ponctualité de 91,5 %. PLAY a donc été la compagnie aérienne la plus ponctuelle au départ de l'aéroport international de Keflavík pendant 13 mois consécutifs.

Au total, 25,9 % des passagers PLAY ont voyagé depuis l'Islande, tandis que 35,6 % ont voyagé à destination de l'Islande et 38,5 % étaient des passagers en correspondance (VIA).

La part des passagers en provenance d'Islande a augmenté de 18,4 % en août 2024, passant de 41 112 passagers islandais en août 2023 à 48 694 000 en août 2024, témoignant du développement continu de PLAY sur son marché local islandais.

Einar Örn Ólafsson, PDG de PLAY a déclaré : "Nous nous réjouissons de voir le taux de remplissage record qu'a enregistré PLAY au mois d’août. Cela témoigne de l’accueil positif sur nos différents marchés avec une accélération de la demande. Nous sommes particulièrement heureux de constater la croissance du trafic à destination de l'Islande d'une année sur l'autre, ainsi que l'augmentation significative du nombre de passagers au départ de l'Islande. Cela prouve que notre marché local est pleinement satisfait de nos services et que notre décision d'offrir un large éventail de destinations ensoleillées aux Islandais se révèle payante. Enfin, notre équipe opérationnelle a réalisé un travail remarquable en maintenant un taux de ponctualité de 91,5 %, ce qui fait de nous la compagnie aérienne la plus ponctuelle au départ de l'aéroport international de Keflavík. Pour ce qui est de l'avenir, nous sommes ravis de constater que nos réservations à terme sont supérieures à celles de l'année dernière, et j'attends avec impatience les mois à venir avec mon équipe chez PLAY."





