Qantas déploie son A380 vers Johannesburg

Article publié le 19 octobre 2024

L'Airbus A380 volera jusqu'à six fois par semaine jusqu'en Afrique du Sud.

Qantas a déployé, pour la première fois, son Airbus A380 en direction de Johannesburg en Afrique du Sud. L'Airbus A380 volera jusqu'à six fois par semaine et permettra de quasiment doubler la capacité, avec 130 000 sièges supplémentaires entre l'Australie et l'Afrique du Sud.

Qantas a atterri pour la première fois en Afrique du Sud en 1948, à l'occasion d'un vol d'étude Lancastrian reliant Sydney à Johannesburg via Perth, les îles Cocos (Keeling) et l'île Maurice. Les premiers services de transport de passagers ont commencé sur le même itinéraire en septembre 1952 avec un Lockheed Constellation L-749A. Le voyage durait 66 heures et fut affectueusement surnommé la "Wallaby Route", en référence à la "Kangaroo Route" qui reliait l'Australie à Londres.

Aujourd'hui, les vols de Flying Kangaroo sont des vols sans escale. Il s'agit également du premier vol en Airbus A380 par une compagnie aérienne à travers le sud de l'océan Indien. La compagnie nationale a également l'intention de relancer les vols directs entre Perth et Johannesburg à partir de la mi-2025.

La compagnie australienne a également annoncé qu'elle ajoute son code au réseau domestique de la compagnie Airlink lui permettant d'ajouter neuf destinations sud-africaines, dont Le Cap, Durban et Hoedspruit.

Cam Wallace, PDG de Qantas International a déclaré : "Nous constatons une forte demande pour nos services vers Johannesburg et, en passant au Superjumbo, nous doublerons presque la capacité pendant les périodes de pointe, ce qui ajoutera plus de 130 000 sièges par an entre les deux continents. Qantas a une riche histoire de vols vers l'Afrique du Sud au cours des 72 dernières années, avec des Constellations et Super Constellations, des Electras, des 707, des 747, des Dreamliners et maintenant l'A380. L'A380 est l'un des appareils préférés de nos voyageurs fréquents, et nous serons ravis de voir le kangourou volant au pays des springboks. Cette capacité supplémentaire, combinée à notre nouveau partage de code avec Airlink, élargira considérablement les options offertes aux clients de Qantas qui se rendent en Afrique, renforçant ainsi les liens entre les familles et les amis, les entreprises et le commerce, tout en soutenant l'industrie du tourisme des deux côtés de l'océan Indien."





