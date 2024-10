Qatar Airways annonce son projet d'acquérir 25 % de Virgin Australia

Article publié le 9 octobre 2024 par David Dagouret

Sous réserve de l'approbation de l'ACCC, cette coopération permettra à Virgin Australia de lancer des nouvelles liaisons.

Le partenariat stratégique entre Virgin Australia et Qatar Airways franchit une nouvelle étape avec l'intention du groupe Qatar Airways d'acquérir une participation minoritaire de 25 % dans Virgin Australia auprès de Bain Capital, sous réserve de l'approbation du Foreign Investment Review Board (FIRB).

Sous réserve de l'approbation de l'ACCC, cette coopération permettra à Virgin Australia de lancer des vols au départ de Brisbane, Melbourne, Perth et Sydney vers Doha.

Ces nouvelles liaisons offriront aux voyageurs australiens l'accès à plus de 100 destinations supplémentaires en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Les services de location d’appareils avec équipage devraient débuter à la mi-2025, offrant à Virgin Australia l'opportunité d’évaluer la rentabilité et la durabilité à long terme des vols long-courriers en gros-porteurs. À court terme, cette initiative favorisera une concurrence accrue pour les voyageurs australiens sur les routes internationales.

Badr Mohammed Al-Meer, président directeur général du groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui notre investissement stratégique dans Virgin Australia. Ce partenariat renforce l'alignement naturel entre nos deux compagnies aériennes, marqué par des relations profondes et un engagement commun envers l'excellence. Cet investissement reflète une fois de plus notre vision partagée avec Virgin Australia, ainsi que notre ambition commune de fournir un service de qualité supérieure et une valeur inégalée aux passagers australiens. Nous croyons fermement que la concurrence dans le secteur de l'aviation stimule l'innovation et améliore l'expérience client, au bénéfice des consommateurs. Enfin, cet accord soutiendra non seulement l'emploi, mais aussi les entreprises et l'économie australienne dans son ensemble, renforçant ainsi notre engagement envers la prospérité du pays."

Mme Jayne Hrdlika, directrice générale du groupe Virgin Australie, a déclaré : "Ce partenariat représente un élément clé de la stratégie à long terme de Virgin Australia et témoigne d'une grande confiance envers l'industrie aéronautique australienne. En renforçant la capacité de Virgin Australia à affronter la concurrence sur le long terme, il offrira aux consommateurs une gamme de choix élargie et des tarifs aériens encore plus compétitifs, tout en stimulant la création d'emplois dans le secteur aérien local. Depuis 2022, Qatar Airways est un partenaire stratégique de Virgin Australia à travers un accord de partage de code. L'investissement de cette compagnie, reconnue comme la meilleure au monde, viendra renforcer ce partenariat solide en apportant non seulement une envergure internationale, mais aussi une expertise inégalée dans le secteur, soutenant ainsi notre compétitivité et notre croissance à long terme. Cet investissement reste soumis à l'approbation des autorités réglementaires. Nous restons prudents à ce sujet et avons soumis des arguments convaincants soulignant les bénéfices que cette transaction apportera à l'aviation australienne, aux voyageurs locaux et à l'économie nationale."





Sur le même sujet