Renegade Air reçoit son premier ATR 72-500

Article publié le 6 octobre 2024 par David Dagouret

Avec cette livraison, l'opérateur Kenyan, devient le premier opérateur à exploiter l'ATR 72-500 au Kenya.

Renegade Air a pris livraison de son premier ATR 72-500. L'appareil, 5Y-RNF, a été pris en location auprès d'Abelo. Une cérémonie a eu lieu, le 26 septembre 2024, à Nairobi entre la compagnie kényane, Abelo et ATR. Avec cette livraison, l'opérateur Kenyan, devient le premier opérateur à exploiter l'ATR 72-500 au Kenya. L'aéronef a été converti en cargo pour répondre aux besoins spécifiques des opérations de Renegade Air.

Tasneem Kaderbhai, Directeur commercial de Renegade Air Limited, a déclaré : "Notre nouvel avion cargo ATR -500 va changer la donne au sein de notre flotte, en renforçant notre capacité à fournir des services de fret aérien rapides et efficaces à nos clients. Cet ajout stratégique souligne notre engagement à répondre aux besoins d’un marché en constante évolution, avec le soutien de deux partenaires de choix : Abelo et ATR. Cette décision renforce notre position d'acteur clé dans le secteur du fret aérien au Kenya."

Mathieu Duquesnoy, Directeur marketing d'Abelo, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à Renegade Air pour introduire le premier ATR -500 au Kenya. Cette collaboration souligne notre engagement à fournir des solutions de leasing sur mesure aux compagnies aériennes désireuses d’accroître leurs capacités. La conversion de cet ATR en configuration cargo témoigne de sa polyvalence, de son adaptabilité à différentes exigences opérationnelles et de sa valeur à long terme en tant qu'actif."

Michael Chassot, Responsable des ventes EMEA chez ATR, a déclaré : "La sélection de l'ATR -500 par Renegade Air marque à la fois la poursuite d'un partenariat fructueux avec Abelo et le retour d'ATR au Kenya – un marché pour lequel ATR a de fortes ambitions. L’ATR est la plateforme idéale pour remplacer les flottes vieillissantes, en apportant confort, commodité et connectivité abordable aux communautés kenyanes grâce à des avions à la pointe de la technologie, ultra-efficaces, polyvalents et à faible coût d'exploitation."

