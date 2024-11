AFI KLM E&M et Air Corsica signent un nouvel accord

Article publié le 6 novembre 2024 par David Dagouret

Cet accord porte sur le support des équipements des Airbus A320 de la compagnie aérienne.

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a annoncé la signature d'un contrat complet de support équipements pour les appareils Airbus A320 de la compagnie, Air Corsica. Ce nouvel accord permettra d'assurer un support complet de la flotte d'appareils A320 d'Air Corsica, qui comprend les modèles A320Ceo et A320Neo.



Le contrat restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2035 et il remplace un contrat équipements existant signé en 2013.



Hervé Pierret, membre du conseil d'administration d'Air Corsica, a déclaré : "Nous sommes ravis d'étendre notre collaboration avec AFI KLM E&M par le biais de ce nouveau contrat de support de composants. Cet accord démontre non seulement notre engagement à maintenir les plus hauts standards de sécurité et de service, mais renforce également notre vision à long terme de la fiabilité de la flotte et de l'excellence opérationnelle."



Pierre Teboul, directeur commercial d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, a déclaré : "Nous sommes honorés de poursuivre notre partenariat avec Air Corsica. La signature de ce contrat reflète notre engagement commun en faveur de l'innovation, de l'efficacité et d'un service client de qualité. Nous sommes impatients de soutenir les opérations d'Air Corsica et de contribuer à son succès continu."





Sur le même sujet