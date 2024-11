Air Canada reprendra son service quotidien entre Vancouver et Beijing

Article publié le 3 novembre 2024 par David Dagouret

La compagnie canadienne rendra quotidienne la fréquence des vols à destination vers Shanghai.

Air Canada a annoncé le 30 octobre dernier, la reprise de son service quotidien au départ du Canada pour Beijing et la desserte désormais quotidienne de Shanghai. Les deux liaisons seront assurées au départ de son hub de Vancouver (YVR).

Horaire des vols de Shanghai :

AC025 YVR à 11:15 PVG à 16:00 (+ 1 jour) 787 Dreamliner vols quotidiens dès le 7 décembre

AC026 PVG à 17:50 YVR à 12:10 787 Dreamliner vols quotidiens dès le 8 décembre

Horaire des vols de Beijing :

AC029 YVR à 11:40 PEK à 17:00 (+ 1 jour) 787 Dreamliner Vols quotidiens dès le 15 janv. 2025

AC030 PEK à 18:55 YVR à 14:05 787 Dreamliner Vols quotidiens dès le 16 janv. 2025

Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada a déclaré : "Nous reprenons notre liaison sans escale entre le Canada et Beijing et nous augmentons la fréquence des vols entre le Canada et Shanghai, ce qui reflète l'importance de ces marchés dans le réseau mondial d'Air Canada. Grâce à nos investissements dans notre plaque tournante de YVR reliant le vaste réseau nord-américain d'Air Canada à nos vols internationaux, les voyages d'agrément et les voyages professionnels entre l'Amérique du Nord et l'Asie sont également faciles et irrésistibles. Nous avons hâte d'accueillir nos clients à bord de nos vols."





