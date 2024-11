Airbus livre le premier A321XLR à Iberia

Article publié le 10 novembre 2024 par David Dagouret

L'appareil effectuera sa premier mission transatlantique entre Madrid et Boston.

La compagnie nationale espagnole Iberia a pris livraison de son premier Airbus A321XLR, devenant ainsi l'opérateur de lancement du plus récent monocouloir au monde.

L'appareil, équipé de moteurs CFM LEAP-1A, sera opéré par Iberia sur un certain nombre de vols régionaux du réseau européen de la compagnie avant sa première mission transatlantique entre Madrid et Boston plus tard en novembre.

Marco Sansavini, président-directeur général d'Iberia, a déclaré : "Nous sommes très fiers d'être la compagnie de lancement de ce nouvel avion Airbus. L'A321XLR nous permettra d'atteindre de nouvelles destinations, d'exploiter des routes transocéaniques et de le faire de manière plus performante."

Christian Scherer, directeur général de l'activité avions commerciaux d'Airbus, a déclaré : "Cinq ans après sa conception, le dernier-né de la famille Airbus est prêt à rejoindre son premier opérateur, Iberia. L'A321XLR permettra d'innombrables nouvelles destinations sans escale ; il ouvre véritablement un nouveau chapitre de la connectivité aérienne. C'est une autre « première » dont nous sommes fiers chez Airbus, dans notre quête constante d'innovation et de valeur ajoutée pour nos clients. Nous sommes heureux de partager ce moment unique avec un client unique: gracias y felicidades Iberia."





