American augmente ses vols vers l'Italie

Article publié le 23 novembre 2024 par David Dagouret

A partir de mai 2025, American augmentera ses vols vers Rome (FCO), Naples (NAP) et Venise (VCE).

American a annoncé l'augmentation de ses vols vers l'Italie. Ainsi, à partir de mai 2025, American augmentera ses vols vers Rome (FCO), Naples (NAP) et Venise (VCE).

En s'appuyant sur son nouveau service vers Naples, lancé cette année, American deviendra la seule compagnie aérienne à voler sans escale de Chicago (ORD) à Naples en 2025. Ainsi le vol entre Chicago (ORD) et Naples (NAP)débutera le 6 mai et opéré quotidiennement en Boeing 787-8.

American proposera son tout premier vol sans escale de Dallas-Fort Worth (DFW) à Venise à partir du 5 juin 2025 et opéré quotidiennement en Boeing 787-8. En complément du service existant au départ de Philadelphie (PHL), la compagnie aérienne offrira des correspondances pratiques à destination de Venise à partir de plus de 230 destinations en Amérique du Nord.

American augmentera son service estival vers Rome au départ de Miami (MIA) et de Philadelphie. Annoncé en septembre, le nouveau service d'American entre Miami et Rome débutera le 05 juin 2025 au lieu de juillet comme annoncé précédemment. Ce vol sera opéré quotidiennement en Boeing 777-200. Et, en complément du service quotidien tout au long de l'année au départ de Philadelphie, American proposera un deuxième vol quotidien en été à destination de Rome en Boeing 787. American proposera des vols au départ de Rome vers plus de destinations aux Etats-Unis que n'importe quelle autre compagnie aérienne américaine.

Brian Znotins, vice-président senior d'American pour la planification du réseau et des horaires a déclaré : "Alors que l'Italie reste un pays populaire pour les voyages d'été, American rend plus facile que jamais pour les clients de faire du shopping, de dîner ou de se détendre dans leurs destinations préférées. Qu'il s'agisse de découvrir l'histoire de Rome ou de se détendre sur une plage de la Méditerranée, le réseau d'American offrira aux clients davantage de possibilités de planifier leur itinéraire idéal."





