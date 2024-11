British Airways célèbre ses 25 ans à Londres City

Article publié le 24 novembre 2024 par David Dagouret

Le 05 novembre 1999, British Airways a débuté ses vols depuis Londres City vers Sheffield.

British Airways fête ses 25 ans d'existence au départ et à destination de l'aéroport de Londres City. Les vols de la compagnie au départ de l'aéroport de l'est de Londres sont assurés par sa filiale BA Cityflyer.

Le 5 novembre 1999, British Regional Airlines, partenaire franchisé de British Airways basé à Manchester, a commencé à proposer trois vols par jour en semaine entre Sheffield et London City. Depuis lors, plus de 27 millions de clients ont voyagé sous les couleurs de British Airways - y compris d'anciennes filiales telles que BA Connect - au départ et à destination de l'aéroport le plus central de la capitale.

BA Cityflyer a commencé à voler au départ de London City en 2007 et a depuis desservi plus de 50 destinations en Europe. Des villes comme Francfort et Genève font partie des liaisons les plus anciennes, Édimbourg étant la destination la plus fréquentée, suivie de près par Glasgow, Amsterdam et Francfort.

Aujourd'hui, BA Cityflyer est la plus grande compagnie aérienne au départ de l'aéroport de London City et dessert directement 26 destinations court-courriers, dont la plus lointaine est Mykonos.

Tom Stoddart, PDG de BA Cityflyer, a déclaré : "Non seulement London City est facilement accessible depuis toute la capitale, mais le voyage à travers l'aéroport est rapide et fluide, de l'enregistrement à la porte d'embarquement en 20 minutes. Nous sommes fiers d'offrir cette expérience à nos clients, et le fait d'atteindre ce quart de siècle témoigne du travail acharné de notre équipe, qui a su développer nos activités au fil des ans."

Alison FitzGerald, PDG de London City Airport, a déclaré : "Nous sommes ravis de célébrer les 25 ans de notre relation privilégiée avec British Airways et sa filiale BA Cityflyer, ce qui représente une étape importante dans l'histoire du London City Airport en tant que plus grand transporteur desservant la ville. En tant qu'aéroport le plus central de Londres, offrant une expérience client inégalée, nous sommes impatients que nos passagers profitent de cette fantastique offre anniversaire pour s'envoler vers toute une série de destinations de vacances passionnantes."





