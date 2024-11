British Airways retourne à Bangkok

Article publié le 15 novembre 2024 par David Dagouret

La compagnie britannique retourne en Thaïlande après plus de quatre ans d'absence.

British Airways a annoncé son retourne à Bangkok, en Thaïlande, après plus de quatre ans d'absence.

L'avion, un Boeing 777-200, a quitté Londres Gatwick à 21 h 15, heure locale, le lundi 28 octobre, pour atterrir à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok le lendemain à 16 h 10, heure locale.

British Airways a annoncé son retour à Bangkok au début de l'année, son dernier vol ayant eu lieu en 2020. Les vols auront lieu trois fois par semaine dans un premier temps, puis cinq fois par semaine en janvier et février 2025, et quatre fois par semaine en mars 2025.

La compagnie a également annoncé récemment l'extension de son partenariat de partage de code avec Bangkok Airways.

British Airways a confirmé qu'elle reprendra ses vols vers Kuala Lumpur le 1er avril 2025 avec un vol quotidien au départ de Londres Heathrow. Le mois prochain, elle lancera des vols vers Tromsø, en Norvège, au départ de Londres Heathrow, et vers Ivalo, en Laponie, au départ de Londres Gatwick.

Neil Chernoff, directeur de la planification et de la stratégie de British Airways, a déclaré : "Nous savons que Bangkok est une destination très attendue par nos clients, et nous sommes donc ravis de la voir réapparaître sur notre carte mondiale. Non seulement Bangkok a beaucoup à offrir à nos clients, mais c'est aussi une porte d'entrée vers certaines des plus belles régions d'Asie du Sud-Est, et nous sommes fiers de les rendre plus accessibles au marché britannique."

Mme Sadudee Sangnil, directrice pour le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Afrique du Sud de l'Autorité touristique de Thaïlande (TAT), a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau British Airways en Thaïlande, juste à temps pour la haute saison. Avec tant de choses à découvrir en Thaïlande, l'ajout de ces vols signifie que nous pouvons accueillir plus de personnes, à la recherche du soleil d'hiver, pour découvrir la chaleur, la beauté et la culture de la Thaïlande. La connectivité avec les centres populaires tels que Phuket est fantastique, mais nous invitons également les visiteurs à explorer au-delà et à découvrir les communautés locales, les parcs nationaux et les plages moins connues. Chiang Mai, qui s'est rapidement remise des récentes inondations, accueille également de nouveau les voyageurs."

