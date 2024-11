Article publié le 6 novembre 2024 par David Dagouret

Ce livre retrace l’histoire du Concorde de 1961 à 2003.

L'ouvrage "Concorde, l'icône d'un idéal" publié par les Editions des place des victores, retrace l'histoire de ce célèbre appareil entre 1969 et 2003. Ce bouquin est composé de 240 pages et est illustré de nombreuses photographies de cet aéronef mythique tout au long de sa vie.

Concorde n'a pas cessé de parcourir la courbure de la terre. Prouesse industrielle et commerciale retentissante, il perpétuait l’idéal transatlantique. Véhicule de prestige pour la République et la Couronne, il figurait dans ses galbes le mouvement du plus bel oiseau du monde.

Quelle icône ! Concorde allait plus vite que le soleil et est même parti à la conquête des éclipses. Triomphe de sobriété et de lumière, les cabines d’Andrée Putman accueillaient acteurs et chanteurs, hommes d’affaires et chefs d’État.

De Lady Diana à John Travolta, de Claudia Schiffer à Alain Delon, l’élite de la fin du millénaire faisait son Paris-New York supersonique, le simple temps d’un déjeuner gastronomique.

Hélas, la catastrophe du 25 juillet 2000 a foudroyé l’oiseau, qui s'est retiré dignement trois ans plus tard. Si le monde à Mach 2 est révolu, pour la France, Concorde n’en demeure pas moins un manifeste d’audace et de beauté.

Dimensions : 31 x 27 cm

240 pages

Prix : 49 €

Mise en vente : 7 novembre

Adrien Motel, 27 ans, Prix Beau Livre 2023 de l’Académie de Marine, se consacre à raconter les grands œuvres du génie français. Il signe ici son deuxième livre après Normandie, un rêve français.