Corsair est le transporteur officiel de Miss France 2025

12 novembre 2024

La compagnie aérienne française a annoncé avoir signé un partenariat avec la Société Miss France, en tant que transporteur officiel de l’élection Miss France 2025.

Pour la première fois, Corsair est partenaire de Miss France, pour son édition 2025 : la compagnie accompagnera notamment les 30 Miss régionales au cours de leur séjour en Côte d’Ivoire, avant la soirée d’élection prévue le 14 décembre prochain, à l’Arena Futuroscope.



Au cours du mois de novembre, c’est à bord de l’un des A330neo de la compagnie que les 30 Miss au titre de Miss France 2025 rejoindront Abidjan, pour partir à la découverte de la Côte d’Ivoire, une destination que Corsair dessert depuis plus de 10 ans.



Karen Levy, Directrice Marketing, Communication et Affaires Publiques de Corsair a déclaré : "Nous sommes honorés d’être le transporteur officiel de Miss France 2025, qui témoigne d’une marque de confiance envers notre produit et notre qualité de service. Nous sommes d’autant plus fiers de ce partenariat qu’il va contribuer à mettre en lumière la destination Côte d’Ivoire et ses nombreuses richesses."





