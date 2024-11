Emirates annonce la reprise de ses vols vers Adelaïde

Article publié le 13 novembre 2024 par David Dagouret

La liaison sera opérée quotidiennement à bord d'un Boeing 777-200LR.

Emirates a rétabli son service quotidien entre Dubaï et Adélaïde avec un Boeing 777-200LR, offrant ainsi plus de 4 200 sièges hebdomadaires entre Dubaï et la capitale de l'Australie du Sud.



L'appareil Boeing 777-200LR offre 302 sièges répartis sur deux cabines, avec 38 sièges en Classe Affaires en configuration 2-2-2, et 264 sièges en Classe Économique. Cette reprise permettra à plus de 220 400 passagers de voyager chaque année entre Dubaï et Adelaïde.



Le vol EK440 d'Emirates décolle de Dubaï à 02h00 et arrive à Adelaïde à 20h50. Le vol retour EK441 décolle d'Adelaïde à 22h40 et arrive à Dubaï à 05h20. Tous les horaires sont locaux.



Emirates opère désormais 70 services hebdomadaires au départ de Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adelaïde, connectant les passagers à plus de 140 destinations. Le 1er décembre, Emirates rétablira son deuxième service quotidien vers Perth, offrant 77 vols hebdomadaires depuis l'Australie avec la capacité de transporter 68 000 passagers par semaine, retrouvant ainsi à sa capacité d’avant la pandémie.



Nabil Sultan, Vice-président exécutif d'Emirates, Ventes Passagers et Gestion des Pays, a déclaré : "L'Australie reste un marché prioritaire pour Emirates, auquel nous sommes profondément engagés depuis près de trois décennies. La reprise de notre service à Adelaïde renforce notre engagement à étendre notre réseau en Australie, qui propose désormais 70 services hebdomadaires à travers cinq villes australiennes. Nous remercions la Commission du Tourisme d'Australie-Méridionale et l'aéroport d'Adélaïde pour leur soutien. Les vols Emirates facilitent non seulement les flux commerciaux, mais permettent également aux habitants de l'Australie-Méridionale de bénéficier d'une expérience de voyage inégalée et d'une connectivité fluide via notre hub de Dubaï vers plus de 140 destinations dans le monde. Nous sommes également impatients de soutenir davantage les opportunités de fret, essentielles pour les entreprises d'Australie-Méridionale, ainsi que pour le reste de notre réseau australien, grâce à nos opérations de fret."



Brenton Cox, Directeur Général de l'aéroport d'Adelaïde, a déclaré : "Nos passagers bénéficieront à nouveau du vaste réseau mondial d'Emirates, offrant une concurrence accrue et un plus grand choix via Dubaï vers l'Europe, l'Afrique et même la côte Est des États-Unis. Ce service attirera également des visiteurs internationaux à Adélaïde et sera essentiel pour notre économie touristique, le commerce et notre économie en général, ainsi que les exportations offrant ainsi de nouvelles opportunités à nos producteurs locaux."





