Emirates inaugure sa nouvelle agence de voyages de Paris

Article publié le 1 novembre 2024 par David Dagouret

Cette agence est située au 5ème étage du 69 Boulevard Haussmann.

Emirates a inauguré sa nouvelle agence de voyage à Paris. Cette nouvelle agence Emirates Travel Store est situé entre les 8ème et 9ème arrondissements de Paris. L'agence de voyage Emirates s'étend sur 100 m2 et accueille ses clients de 10h00 à 17h30, du lundi au vendredi, au 5ème étage du 69 Boulevard Haussmann, entre l'Opéra Garnier et la gare Saint-Lazare.

L'Emirates Travel Store parisien a été officiellement inauguré par Thierry Aucoc, Vice-Président commercial de la zone Ouest, en charge de l’Europe et des Amériques, Cédric Renard, Directeur Général en France d'Emirates et des représentants officiels de l’Ambassade des Émirats Arabes Unis en France. Des clients fidèles, membres du programme Skywards et des partenaires commerciaux ont également assisté à cette inauguration.

Cédric Renard, Directeur France d'Emirates a déclaré : "L’inauguration de ce nouvel Emirates Travel Store marque une étape importante dans notre volonté d’offrir une expérience de voyage inégalée à nos clients, et ce, dès la réservation. Ce nouveau Travel Store témoigne de notre engagement à proposer une expérience toujours plus premium à nos passagers. Fidèle à notre promesse « Voyagez mieux », l'Emirates Travel Store allie technologies de pointe et expertise de nos conseillers voyages pour faire de chaque étape, de la planification au départ, un moment unique. Notre équipe, composée de 8 experts, est ainsi à l’écoute de chaque client pour concevoir des voyages sur mesure, qu’il s’agisse d’une escapade relaxante aux Maldives, d’une aventure inoubliable en Australie ou d’un séjour à Dubaï, notre destination phare, où modernité et traditions se rencontrent. Nous sommes convaincus que l’Emirates Travel Store, à l’image de la qualité de service d’Emirates, saura répondre aux attentes les plus exigeantes."





