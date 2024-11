La Grèce renforce sa flotte de Black Hawk

Article publié le 15 novembre 2024 par David Dagouret

La Grèce commande 35 hélicoptères UH-60M Black Hawk à Lockheed Martin.

Le gouvernement américain a attribué à Sikorsky, une société de Lockheed Martin, un contrat de vente militaire à l'étranger pour la fourniture de 35 hélicoptères UH-60M Black Hawk à la Grèce. Le contrat comprend 35 appareils pour l'armée grecque ainsi que la formation du personnel, l'équipement d'entraînement et un ensemble de fournitures initiales.

Avec sa flotte existante de S-70B et les hélicoptères maritimes MH-60R nouvellement acquis pour la marine hellénique, la Grèce exploitera plusieurs variantes de la famille Hawk.

La Grèce sera le 12e pays européen à utiliser l'hélicoptère Black Hawk. En 2024, le gouvernement américain a attribué à Sikorsky des contrats pour la fabrication et la livraison d'un total de 84 hélicoptères UH-60M Black Hawk à des pays d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud.

Le 23 octobre, Sikorsky a également reçu des contrats UH-60M pour augmenter les flottes Black Hawk en Autriche, au Brésil, en Suède et en Thaïlande. En juillet, Sikorsky a reçu des contrats pour des Black Hawk en Croatie et en Jordanie ; en juin, la Roumanie a également augmenté sa flotte de S-70 Black Hawk

Hamid Salim, vice-président de Sikorsky pour les systèmes de l'armée de terre et de l'armée de l'air a déclaré : "Notre partenariat avec la Grèce s'étend sur plusieurs décennies et nous sommes heureux de constater que la nation continue de faire confiance aux hélicoptères Sikorsky, car la Grèce bénéficiera d'une famille intégrée d'appareils Hawk pour soutenir la sécurité nationale et les missions humanitaires. L'hélicoptère Black Hawk offre à la Grèce une gamme de capacités opérationnelles et un écosystème global de plus de 5 000 appareils Hawk exploités par 36 pays dans le monde."

Costas Papadopoulos, directeur exécutif du développement commercial international pour la Grèce chez Lockheed Martin a déclaré : "Les hélicoptères UH-60M Black Hawk nouvellement commandés sont un témoignage supplémentaire de la relation de longue date que Lockheed Martin entretient avec la Grèce, ses forces armées et ses industries de défense depuis plus de 80 ans. L'hélicoptère Black Hawk est le cheval de bataille des avions de transport moyen multi-missions et permettra à la Grèce de mener des opérations clés dans la région. Ces hélicoptères rejoindront les F-16V modernisés, les nouveaux MH-60R, les F-16, C-130 et S-70B existants, ainsi que les futurs F-35. Cette flotte renforcée fournira à la Grèce des capacités étendues pour les opérations aériennes, terrestres et maritimes, contribuant ainsi à la sécurité de la nation pour les années à venir."





