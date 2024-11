LATAM commande des Boeing 787

Article publié le 3 novembre 2024 par David Dagouret

La compagnie sud-américaine a signé un contrat portant sur l'acquisition de 10 Boeing 787-9.

Boeing et LATAM Airlines Group, groupe aérien d'Amérique du Sud, ont annoncé la signature d'un contrat portant sur l'achat de 10 nouveaux Boeing 787-9, avec une option portant sur cinq avions supplémentaires.

LATAM exploite actuellement 37 Boeing 787, en comptant de cette dernière commande, la compagnie prévoit de porter sa flotte à 52 Dreamliners d'ici à 2030.

Le 787 permet à la compagnie de lancer de nouvelles liaisons, notamment son vol sans escale vers Sydney, en Australie.

Ramiro Alfonsín, directeur financier du groupe LATAM Airlines a déclaré : "Le Boeing 787 est un avion beaucoup plus efficace, qui nous permet de poursuivre notre croissance de manière durable tout en réduisant notre empreinte carbone à mesure que nous stimulons la croissance de nos opérations. Cette commande nous permettra de recevoir au moins deux avions de ce modèle chaque année à partir de 2025 et jusqu'à la fin de la décennie."

Mike Wilson, vice-président de Boeing chargé des ventes commerciales pour l'Amérique latine et les Caraïbes a déclaré : "Nous apprécions la confiance que LATAM continue d'accorder à la famille 787 Dreamliner pour poursuivre l'expansion de son réseau international au départ des hubs de Santiago, Sao Paulo et Lima. Alors que la demande de transport aérien augmente, nous continuerons à soutenir la stratégie de croissance de LATAM et son objectif de relier l'Amérique latine au reste du monde."





